В Польше арестовали украинца – обвиняют в шпионаже за военными объектами для России
В Польше задержан гражданин Украины, которого подозревают в шпионаже за польскими военными объектами в пользу России. Об этом сообщила Национальная прокуратура страны.
В начале этого месяца в Бяла-Подляске на востоке Польши по подозрению в хранении наркотиков были задержаны двое 24-летних украинцев, Богдан К. и Кирилл Т.
У Богдана в телефоне следователи обнаружили переписку с русскоязычным абонентом, в которой нашли фотографии и координаты критически важных объектов инфраструктуры польской армии. Его обвинили в действиях в интересах иностранной разведки, что наносит ущерб нацбезопасности Польши.
Отмечается, что подозреваемый обвинения отрицал, но при этом выражал пророссийские взгляды и подвергал сомнению суверенитет Украины. Суд арестовал его на три месяца, расследование продолжается. Второму украинцу предъявили обвинение в хранении наркотиков и назначили условное наказание.
- 17 сентября спецслужба сообщила, что латвиец шпионил за военными объектами для России. Интересовали его и солдаты НАТО.
- 13 октября в Польше обвинили в шпионаже известного российского "оппозиционера" и его жену. Кроме этого, они якобы готовили теракт в стране.
Комментарии (0)