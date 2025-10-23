В Польше арестовали украинца – обвиняют в шпионаже за военными объектами для России

После задержания украинец отрицал вину, выражал пророссийские взгляды и не поддерживал независимость Украины

Полиция Польши (Иллюстративное фото: x.com/DPolicja)

В Польше задержан гражданин Украины, которого подозревают в шпионаже за польскими военными объектами в пользу России. Об этом сообщила Национальная прокуратура страны.

В начале этого месяца в Бяла-Подляске на востоке Польши по подозрению в хранении наркотиков были задержаны двое 24-летних украинцев, Богдан К. и Кирилл Т.

У Богдана в телефоне следователи обнаружили переписку с русскоязычным абонентом, в которой нашли фотографии и координаты критически важных объектов инфраструктуры польской армии. Его обвинили в действиях в интересах иностранной разведки, что наносит ущерб нацбезопасности Польши.

Отмечается, что подозреваемый обвинения отрицал, но при этом выражал пророссийские взгляды и подвергал сомнению суверенитет Украины. Суд арестовал его на три месяца, расследование продолжается. Второму украинцу предъявили обвинение в хранении наркотиков и назначили условное наказание.