У Польщі затримано українців: підозрюють у стеженні за військовими і технікою для України

За даними правоохоронців, чоловік і жінка встановили камери на маршрутах військової допомоги для України

Польські правоохоронці (Фото: mon.gov.pl)

У Польщі затримали двох українців, яких підозрюють у шпигунстві за критично важливою інфраструктурою. Про це повідомляє RMF 24, посилаючись на підтвердження від прессекретаря міністра-координатора спецслужб Яцека Добжиньського.

Чоловіка й жінку 32 і 34 років затримали в Катовіце за підозрою в роботі на іноземну розвідку. Операція була проведена силами Служби військової контррозвідки, Агентства внутрішньої безпеки й Окружної прокуратури Любліна.

За словами Добжиньського, затримані спеціалізувалися на "оцінці військового потенціалу" Польщі. Їх підозрюють у встановленні пристроїв для стеження за критично важливою інфраструктурою. Серед іншого, за версією правоохоронців, вони встановлювали приховані камери вздовж маршрутів транспортування зброї та техніки в Україну.

Також підозрювані збирали інформацію про польських військовослужбовців. У них під час обшуку знайшли велику кількість засобів зв'язку.

Жінці та чоловікові висунули звинувачення у шпигунстві й узяли під варту на три місяці. Їм може загрожувати до восьми років позбавлення волі.