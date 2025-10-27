У Польщі затримано українців: підозрюють у стеженні за військовими і технікою для України
У Польщі затримали двох українців, яких підозрюють у шпигунстві за критично важливою інфраструктурою. Про це повідомляє RMF 24, посилаючись на підтвердження від прессекретаря міністра-координатора спецслужб Яцека Добжиньського.
Чоловіка й жінку 32 і 34 років затримали в Катовіце за підозрою в роботі на іноземну розвідку. Операція була проведена силами Служби військової контррозвідки, Агентства внутрішньої безпеки й Окружної прокуратури Любліна.
За словами Добжиньського, затримані спеціалізувалися на "оцінці військового потенціалу" Польщі. Їх підозрюють у встановленні пристроїв для стеження за критично важливою інфраструктурою. Серед іншого, за версією правоохоронців, вони встановлювали приховані камери вздовж маршрутів транспортування зброї та техніки в Україну.
Також підозрювані збирали інформацію про польських військовослужбовців. У них під час обшуку знайшли велику кількість засобів зв'язку.
Жінці та чоловікові висунули звинувачення у шпигунстві й узяли під варту на три місяці. Їм може загрожувати до восьми років позбавлення волі.
- 13 жовтня в Польщі звинуватили у шпигунстві відомого російського "опозиціонера" та його дружину. Крім цього, вони нібито готували теракт у країні.
- 23 жовтня стало відомо, що в Польщі заарештували українця, його звинувачують у шпигунстві за військовими об'єктами для Росії.
- Того ж дня трьох чоловіків затримали у Лондоні, їх підозрюють у роботі на спецслужби Росії.
Коментарі (0)