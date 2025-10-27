У Навроцкого заявили, что Зеленский должен приехать в Варшаву, если хочет встречи
Руководитель отдела международной политики в Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач считает, что если президент Владимир Зеленский хочет провести встречу с лидером страны Каролем Навроцким, то он сам должен приехать в Варшаву. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу TVN24.
"Если президент Владимир Зеленский хочет увидеться с Каролем Навроцким, ничто не мешает ему сесть в поезд и приехать в Варшаву на встречу", – сказал Пшидач, комментируя возможность визита польского президента в Киев.
На вопрос, должен ли Навроцкий, учитывая больший политический опыт Зеленского, первым посетить президента Украины, Пшидач заявил: "В дипломатии таких правил нет. То есть это распространенное правило, но не всегда".
В качестве примера он привел визит лидеров Литвы, Латвии, Эстонии и Дании в Польшу после того, как Навроцкий занял должность.
"Не знаю, увидим, как будет развиваться польско-украинский диалог, все также будет зависеть от конкретики, что будет происходить в историческом диалоге, что будет происходить в экономическом диалоге, мы будем планировать эти действия на будущее, но также в зависимости от прогресса в вопросах, которые волнуют президента", – сказал представитель Канцелярии польского президента, отвечая на вопрос о вероятности того, что Навроцкий первым посетит украинскую столицу.
На вопрос, было ли направлено официальное приглашение с обеих сторон, Пшидач ответил утвердительно.
Gazeta Wyborcza ранее писала, ссылаясь на источники, что, несмотря на четкие сигналы из Украины, Навроцкий не намерен посещать Киев. С момента вступления в должность в августе лидеры не проводили официальных встреч, вместо этого общались по телефону.
- 28 июня Зеленский заявил, что Украина продолжит работать над укреплением отношений с новой властью Польши. Страна намерена "сделать все, что зависит от нее".
- 1 июля Навроцкий заявил "с полной уверенностью", что встретится с украинским президентом.
- 27 июля Боднар заявлял, что Навроцкого пригласили в Украину. Он утверждал, что подготовка визита продолжается.
Комментарии (0)