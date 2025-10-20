Зеленский заявил, что США готовы заместить поставки газа и нефти из РФ. В Польше ответили

Милош Мотыка (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Европа ждет результатов переговоров между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, в частности относительно энергетики. Об этом министр энергетики Польши Милош Мотыка заявил корреспонденту LIGA.net в Люксембурге, комментируя заявление главы государства о готовности США заместить поставки газа и нефти из России в Европу.

По словам Мотыки, Польша ведет переговоры с украинской стороной относительно поставок и продажи материалов разного типа. В Варшаве считают, что сейчас самый сложный момент для Украины с начала войны.

Чиновник добавил, что в течение последних двух недель многократно общался с министром энергетики Светланой Гринчук относительно поддержки, которую Польша может предложить Украине – как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

"Польша готова предоставить помощь. Мы также ведем переговоры с нашими партнерами из Словакии в этом вопросе. Однако пока рано говорить о каких-либо подробностях, ведь мы хотим дождаться результатов переговоров президента Зеленского с президентом Трампом и понять, в какой степени они касаются энергетики", – пояснил Мотыка.

Он анонсировал разговор с Гринчук по этому поводу. По словам министра, технически и технологически Польша готова обеспечить эти поставки газа в Украину.

"Конечно, это должно происходить в сотрудничестве со Словакией, однако Польша в любом случае будет поддерживать Украину", – резюмировал министр.

19 октября Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что есть договоренности с партнерами по газу и энергетике.

"В Европе должен быть ноль российских энергоресурсов, и сигналы из Америки четкие сейчас – они готовы поставить в Европу столько газа и нефти, сколько нужно, чтобы заместить российские поставки. В нашем регионе есть необходимая инфраструктура, есть необходимый потенциал, который может помочь энергонезависимости Европы значительно больше", – сказал президент.

Он добавил, что Украина сделала свои предложения Штатам и по инфраструктуре относительно газа, и по атомной генерации, и по некоторым другим проектам.