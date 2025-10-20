Зеленський заявив, що США готові замістити постачання газу й нафти з РФ. У Польщі відреагували

Мілош Мотика (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Європа чекає на результати переговорів між президентом Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом, зокрема щодо енергетики. Про це міністр енергетики Польщі Мілош Мотика заявив кореспондентці LIGA.net у Люксембурзі, коментуючи заяву глави держави про готовність США замістити постачання газу й нафти з Росії до Європи.

За словами Мотики, Польща веде переговори з українською стороною щодо постачання та продажу матеріалів різного типу. У Варшаві вважають, що зараз найскладніший момент для України від початку війни.

Посадовець додав, що протягом останніх двох тижнів багаторазово спілкувався з міністеркою енергетики Світланою Гринчук щодо підтримки, яку Польща може запропонувати Україні – як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

"Польща готова надати допомогу. Ми також ведемо перемовини з нашими партнерами зі Словаччини в цьому питанні. Однак поки що зарано говорити про будь-які подробиці, адже ми хочемо дочекатися результатів переговорів президента Зеленського з президентом Трампом і зрозуміти, якою мірою вони стосуються енергетики", – пояснив Мотика.

Він анонсував розмову з Гринчук щодо цього. За словами міністра, технічно й технологічно Польща готова забезпечити ці постачання газу в Україну.

"Звісно, це має відбуватися у співпраці зі Словаччиною, проте Польща в будь-якому разі підтримуватиме Україну", – резюмував міністр.

19 жовтня Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що є домовленості з партнерами щодо газу та енергетики.

"У Європі має бути нуль російських енергоресурсів, і сигнали з Америки чіткі зараз – вони готові поставити у Європу стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання. У нашому регіоні є необхідна інфраструктура, є необхідний потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європи значно більше", – сказав президент.

Він додав, що Україна зробила свої пропозиції Штатам і щодо інфраструктури стосовно газу, і щодо атомної генерації, і щодо деяких інших проєктів.