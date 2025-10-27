У Навроцького заявили, що Зеленський має приїхати до Варшави, якщо хоче зустрічі

У Канцелярії президента Польщі не виключають візит Кароля Навроцького до Києва, але це залежить від прогресу в питаннях, які його хвилюють

Кароль Навроцький (Фото: Marcin Obara/EPA)

Керівник відділу міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач вважає, що якщо президент Володимир Зеленський хоче провести зустріч із лідером країни Каролем Навроцьким, то він сам має приїхати до Варшави. Таку думку він висловив у інтерв’ю телеканалу TVN24.

"Якщо президент Володимир Зеленський хоче побачитися з Каролем Навроцьким, ніщо не заважає йому сісти в поїзд і приїхати до Варшави на зустріч", – сказав Пшидач, коментуючи можливість візиту польського президента до Києва.

На запитання, чи мав би Навроцький, враховуючи більший політичний досвід Зеленського, першим відвідати президента України, Пшидач заявив: "У дипломатії таких правил немає. Тобто це поширене правило, але не завжди".

Як приклад він навів візит лідерів Литви, Латвії, Естонії та Данії до Польщі після того, як Навроцький обійняв посаду.

"Не знаю, побачимо, як розвиватиметься польсько-український діалог, все також залежатиме від конкретики, що відбуватиметься в історичному діалозі, що відбуватиметься в економічному діалозі, ми плануватимемо ці дії на майбутнє, але також залежно від прогресу в питаннях, які хвилюють президента", – сказав представник Канцелярії польського президента, відповідаючи на запитання про ймовірність того, що Навроцький першим відвідає українську столицю.

На запитання, чи було надіслано офіційне запрошення з обох сторін, Пшидач відповів ствердно.

Gazeta Wyborcza раніше писала, посилаючись на джерела, що, попри чіткі сигнали з України, Навроцький не має наміру відвідувати Київ. З моменту вступу на посаду в серпні лідери не проводили офіційних зустрічей, натомість спілкувалися телефоном.