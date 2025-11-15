Президент Польщі заявив, що не підпише наступний закон про допомогу українцям без нового рішення

Навроцький вважає, що держава повинна виробити рішення, які захищатимуть як польський добробут, так і перебування українців у ній

Кароль Навроцький (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що не підпише наступний закон про допомогу українцям, якщо не буде розроблено нового рішення – він вважає, що нинішня ситуація призводить до прирівнювання поляків до громадян іншої держави. Слова політика передає медіа Gazeta.pl.

Щодо останнього закону, Навроцький зауважив, що первинна версія документа передбачала виплату допомоги 800+ також і для українців, які не працюють у Польщі. Президент акцентував. що вважав це "нечесним стосовно поляків" й відмовився його схвалювати. Його підпис отримала лише виправлена версія закону, яка, на думку політика, врахувала його зауваження. Однак тепер Навроцький наголосив, що це був останній раз, коли він вирішив піти на такий крок.

"Я підписав закон вже вдруге, бо не хочу бути президентом хаосу, але я наголосив – і коли нас дивиться пан прем'єр [Дональд Туск] і парламентська більшість – що я підписав цей закон про допомогу українцям востаннє", акцентував польський президент. Він є висуванцем від партії Право і cправедливість, яка не входить до правлячої коаліції.

На думку Навроцького, після трьох років повномасштабного вторгнення РФ українська меншина в Польщі має отримувати ставлення з належною відповідальністю, але на тих же засадах, що й інші нацменшини.

ДОВІДКА. Польська програма "800+" передбачає виплату 800 злотих (трохи більше ніж 9000 грн) на місяць на дітей віком до 18 років і старше, якщо вони ще навчаються.

"Закон було ухвалено, бо я не хочу додавати хаосу. Але я очікую, що наступні рішення будуть реалістичними та справедливими", – акцентував політик.

За його словами, держава повинна виробити рішення, які захищатимуть як польський добробут, так і перебування українців у ній.

При цьому Навроцький попередив, що відсутність розумної політики може означати "хаос у березні наступного року". Згідно з останнім польським законом тимчасовий захист українців подовжено до 4 березня 2026-го.

Президент країни додав, що розраховує на уряд та парламентську більшість, але наголосив, що більше не погодиться на закон, який, на його думку, ставить українців у привілейоване становище порівняно з польськими громадянами.