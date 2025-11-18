Росія вгатила ракетами по Берестину: вбила неповнолітню, 10 людей постраждали – фото

Внаслідок ракетної атаки на Берестин на Харківщині у лікарні від важких поранень померла 17-річна дівчина

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

У ніч проти 18 листопада росіяни завдали ракетних ударів по місту Берестин Харківської області, внаслідок чого одна людина загинула, дев’ять – постраждали. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

О 00:20 він написав про обстріл і дев’ятьох постраждалих, серед яких 16-річний підліток.

О 02:27 стало відомо, що в лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення внаслідок ракетної атаки.

Сімох із дев’яти постраждалих ушпиталено з вибуховими травмами. Ще у двох людей – гостра реакція на стрес.

ДОПОВНЕНО О 08:32. Унаслідок російських ударів на Харківщині пошкоджено вагони та іншу інфраструктуру чотирьох станцій. У Берестині травмовано залізничника, йому надали всю необхідну медичну допомогу, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Повітряні сили повідомили, що загалом уночі РФ атакувала чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" та 114 дронами. Є влучання всіх чотирьох ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

ДОПОВНЕНО О 10:10. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила про 10 постраждалих у Берестині.