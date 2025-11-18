Росія вгатила ракетами по Берестину: вбила неповнолітню, 10 людей постраждали – фото

Росія вгатила ракетами по Берестину: вбила неповнолітню, 10 людей постраждали – фотодоповнено
У ніч проти 18 листопада росіяни завдали ракетних ударів по місту Берестин Харківської області, внаслідок чого одна людина загинула, дев’ять – постраждали. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
О 00:20 він написав про обстріл і дев’ятьох постраждалих, серед яких 16-річний підліток.
О 02:27 стало відомо, що в лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення внаслідок ракетної атаки.
Сімох із дев’яти постраждалих ушпиталено з вибуховими травмами. Ще у двох людей – гостра реакція на стрес.
ДОПОВНЕНО О 08:32. Унаслідок російських ударів на Харківщині пошкоджено вагони та іншу інфраструктуру чотирьох станцій. У Берестині травмовано залізничника, йому надали всю необхідну медичну допомогу, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Повітряні сили повідомили, що загалом уночі РФ атакувала чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" та 114 дронами. Є влучання всіх чотирьох ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
ДОПОВНЕНО О 10:10. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила про 10 постраждалих у Берестині.
- Минулої ночі, з 16 на 17 листопада, російські війська завдали два ракетні удари по місту Балаклія Харківської області. Внаслідок атаки загинули три людини, ще 15 – постраждали.
