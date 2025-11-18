РФ ударила ракетами по Берестину: убила несовершеннолетнюю, еще девять человек пострадали
Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

В ночь на 18 ноября россияне нанесли ракетные удары по городу Берестин Харьковской области, в результате чего один человек погиб, девять – пострадали. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В 00:20 он написал об обстреле и девятерых пострадавших, среди которых 16-летний подросток.

В 02:27 стало известно, что в больнице умерла 17-летняя, которая получила тяжелые ранения в результате ракетной атаки.

Семь из девяти пострадавших госпитализированы со взрывными травмами. Еще у двух человек – острая реакция на стресс.

  • Прошлой ночью, с 16 на 17 ноября, российские войска нанесли два ракетных удара по городу Балаклея Харьковской области. В результате атаки погибли три человека, еще 15 – пострадали.
