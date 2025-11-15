МЗС розкрило кількість українців, що перебувають в Ірані
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Станом на листопад 2025 року в Ірані перебуває менш ніж тисяча українських громадян. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомило Міністерство закордонних справ.
За його даними, в Ісламській республіці знаходиться близько 800 носіїв українського паспорта.
Більша частина з них – громадянки України, одружені з іранцями, та їхні діти, додали в МЗС.
Також у відомстві розповіли LIGA.net, що після того, як у 2022-му Іран передав Росії дрони Shahed, Київ скоротив дипломатичні взаємини з цією країною, однак не припинив їх повністю, залишивши інструменти для стримування поглиблення відносин між Тегераном та Москвою.
Детальніше про те, який мають вигляд україно-іранські взаємини зараз, читайте тут.
- Окрім цього, МЗС повідомило LIGA.net, що за неофіційною інформацією у Білорусі знаходиться понад двісті тисяч українських громадян, однак на консульському обліку перебувають близько 7000 осіб – різниця більш ніж в 30 разів.
