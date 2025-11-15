МЗС розкрило кількість українців, що перебувають в Ірані

Ілюстративне фото: LUKAS COCH / EPA

Станом на листопад 2025 року в Ірані перебуває менш ніж тисяча українських громадян. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомило Міністерство закордонних справ.

За його даними, в Ісламській республіці знаходиться близько 800 носіїв українського паспорта.

Більша частина з них – громадянки України, одружені з іранцями, та їхні діти, додали в МЗС.

Також у відомстві розповіли LIGA.net, що після того, як у 2022-му Іран передав Росії дрони Shahed, Київ скоротив дипломатичні взаємини з цією країною, однак не припинив їх повністю, залишивши інструменти для стримування поглиблення відносин між Тегераном та Москвою.

