МИД раскрыл количество украинцев, находящихся в Иране

Иллюстративное фото: LUKAS COCH / EPA

По состоянию на ноябрь 2025 года в Иране находится менее тысячи украинских граждан. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщило Министерство иностранных дел.

По его данным, в Исламской республике находится около 800 носителей украинского паспорта.

Слушайте также Прелести тайного фундаментализма: почему и в чем Россия копирует иранский режим

Бóльшая часть из них – гражданки Украины, состоящие в браке с иранцами, и их дети, добавили в МИД.

Также в ведомстве рассказали LIGA.net, что после того, как в 2022-м Иран передал России дроны Shahed, Киев сократил дипломатические отношения с этой страной, однако не прекратил их полностью, оставив инструменты для сдерживания углубления отношений между Тегераном и Москвой.

Подробнее о том, как выглядят украино-иранские отношения сейчас, читайте здесь.