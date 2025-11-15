МИД раскрыл количество украинцев, находящихся в Иране
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
По состоянию на ноябрь 2025 года в Иране находится менее тысячи украинских граждан. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщило Министерство иностранных дел.
По его данным, в Исламской республике находится около 800 носителей украинского паспорта.
Бóльшая часть из них – гражданки Украины, состоящие в браке с иранцами, и их дети, добавили в МИД.
Также в ведомстве рассказали LIGA.net, что после того, как в 2022-м Иран передал России дроны Shahed, Киев сократил дипломатические отношения с этой страной, однако не прекратил их полностью, оставив инструменты для сдерживания углубления отношений между Тегераном и Москвой.
- Кроме этого, МИД сообщил LIGA.net, что по неофициальной информации в Беларуси находится более двухсот тысяч украинских граждан, однако на консульском учете находятся около 7000 человек - разница более чем в 30 раз.
