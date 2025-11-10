Сколько украинцев в Беларуси: неофициальные данные больше консульских в 30+ раз
По неофициальной информации в Беларуси находится более двух сотен тысяч украинских граждан, однако на консульском учете находятся около 7000 человек. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщило Министерство иностранных дел.
Ведомство рассказало, что сейчас на территории Республики Беларусь, по неофициальным данным, находится около 215 000 граждан Украины.
В то же время МИД добавил, что на консульском учете в стране находятся 6925 носителей украинского паспорта (разница с неофициальными цифрами в более чем 30 раз. – Ред).
Также ведомство указало, что по данным Государственного пограничного комитета Беларуси, с 1 января по 1 августа 2025-го в страну въехало 65 429 граждан Украины (за весь прошлый год это число составляло 134 561 человек).
В 2025 речь идет о таких путях въезда в РБ:
→ транзитом через Польшу въехали 52 543 украинских граждан;
→ через Литву – 12 004;
→ через Латвию – 847;
→ непосредственно с территории Украины – 35.
Также с начала года и по 15 сентября за консульские действия посольства в Беларуси в украинский бюджет было направлено $110 000, отметили в МИД.
- Беларусь является союзницей России, которая предоставила ей плацдарм для осуществления полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
- В августе 2024-го Служба внешней разведки призвала граждан воздерживаться от путешествий в Беларусь: риски в этой стране "имеют меньший масштаб" по сравнению с теми, что в РФ, но все равно пребывание там может угрожать безопасности и жизни украинцев.
- В октябре 2025-го Беларусь в очередной раз объявляла о приведении своих войск в состояние полной боеготовности, однако в ГПСУ отмечали, что Минск не вел никаких активностей рядом с украинской границей и не перемещал войска к нему.
- В конце этого же месяца ГУР сообщило LIGA.net, что Москва и Минск имеют договоренности о размещении комплексов с ракетами "Орешник" в Беларуси – предварительно, это произойдет уже к концу 2025 года.
