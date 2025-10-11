ГПСУ отреагировало на приведение войск Беларуси в боеготовность: Активности у границы нет

Андрей Демченко (Фото: Facebook спикера ГПСУ)

Несмотря на то, что Беларусь объявила о приведении своих войск в состояние полной боеготовности, Минск не ведет никаких активностей рядом с украинской границей и не перемещает войска к ней. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Чиновник отметил, что это не первая проверка боеготовности в Беларуси, добавив, что этот процесс фактически не прекращается.

"И Беларусь постоянно будет продолжать нагнетать своей проверкой или там боеготовности всей армии, или проверкой каких-то отдельных составляющих. Будут и совместные учения, которые недавно закончились с Россией", – отметил Демченко.

Он отметил, что надо трезво оценивать происходящее на территории Беларуси и готовиться к развитию любых действий. Спикер напомнил, что в 2022-м Беларусь открыла свою границу для российских войск, которые осуществили полномасштабное вторжение в Украину.

"Поэтому, во-первых, отмечу, чтобы успокоить: рядом с нашей границей какой-то активности и раньше не было, и, собственно, также по состоянию на сегодня какой-то активности на территории Беларуси нет. В то же время, конечно, это направление для нас по-прежнему угрожающее", – пояснил чиновник.

Также он отметил, что Беларусь не осуществляет никаких действий по передвижению техники и личного состава по направлению границы Украины.

"Еще с 2022 года, к примеру, Беларусь держит определенные свои подразделения по направлению территории Украины, тем самым отмечая, что они [беларусы] усиливают этот участок, потому что именно от Украины они ожидают какой-то угрозы. Других действий Беларусь по направлению нашей границы, к счастью, не осуществляет", – пояснил спикер.

В то же время Демченко повторил, что это направление остается угрожающим для Украины: "И мы будем делать все для того, чтобы укрепить и границу, и наше приграничье, чтобы мы имели возможность противодействовать любой угрозе, если такая будет идти с территории Беларуси".