ДПСУ відреагувала на приведення військ Білорусі до боєготовності: Активності поряд з кордоном немає

Речник прикордонного відомства зауважив, що це не перша перевірка боєготовності в Білорусі

Андрій Демченко (Фото: Facebook речника ДПСУ)

Попри те що Білорусь оголосила про приведення своїх військ у стан повної боєготовності, Мінськ не веде жодних активностей поряд з українським кордоном та не переміщує війська до нього. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Посадовець зауважив, що це не перша перевірка боєготовності в Білорусі, додавши, що цей процес фактично не припиняється.

"Білорусь постійно буде продовжувати нагнітати своєю перевіркою чи там боєготовності всієї армії, чи перевіркою якихось окремих частин. Будуть і спільні навчання, які нещодавно закінчилися з Росією", – зазначив Демченко.

Він зауважив: треба тверезо оцінювати те, що відбувається на території Білорусі, й готуватися до розвитку будь-яких дій. Речник нагадав, що у 2022-му Білорусь відкрила свій кордон для російських військ, які здійснили повномасштабне вторгнення до України.

"Тому, по-перше, зазначу, щоб заспокоїти: поряд з нашим кордоном якоїсь активності й раніше не було, й, власне, також станом на сьогодні якоїсь активності на території Білорусі немає. Водночас, звісно, цей напрямок для нас, як і раніше, загрозливий", – пояснив посадовець.

Також він наголосив, що Білорусь не здійснює жодних дій з пересування техніки та особового складу у напрямку кордону України.

"Ще з 2022 року, до прикладу, Білорусь тримає певні свої підрозділи у напрямку території України, тим самим зазначаючи, що вони [білоруси] посилюють цю ділянку, бо саме від України вони очікують якоїсь загрози. Інших дій Білорусь у напрямку нашого кордону, на щастя, не здійснює", – пояснив речник.

Водночас Демченко повторив, що цей напрямок залишається загрозливим для України: "І ми будемо робити все для того, щоб укріпити і кордон, і наше прикордоння, щоб ми мали можливість протидіяти будь-якій загрозі, якщо така йтиме з території Білорусі".