Білорусь привела війська у стан повної бойової готовності "у рамках перевірки". Про це заявили у Міністерстві оборони РБ.
За даними білоруського відомства, у межах перевірки низка підрозділів нібито має виконати заходи з переведення у бойову готовність, висунення в призначені райони та реалізації завдань, визначених у відповідних розпорядженнях.
Окрім цього, в Білорусі заявили що "організаційні дії містять перевірку управління, забезпечення й взаємодії підрозділів під час переміщень і розгортання".
- У Росії та Білорусі проводили військові навчання "Запад-2025" з 12 по 16 вересня. За словами українських прикордонників, Україна була готовою до провокацій.
- У Держприкордонслужбі повідомляли, що попри закінчення російсько-білоруських навчань, загроза з боку Білорусі для України не зникла.
