Армія Білорусі (Фото: Міноборони Британії)

Білорусь привела війська у стан повної бойової готовності "у рамках перевірки". Про це заявили у Міністерстві оборони РБ.

За даними білоруського відомства, у межах перевірки низка підрозділів нібито має виконати заходи з переведення у бойову готовність, висунення в призначені райони та реалізації завдань, визначених у відповідних розпорядженнях.

Окрім цього, в Білорусі заявили що "організаційні дії містять перевірку управління, забезпечення й взаємодії підрозділів під час переміщень і розгортання".