Активна фаза "Захід-2025" завершилася, Росія згортає свої сили в Білорусі

Андрій Демченко (Фото: Facebook-акаунт речника)

Активна фаза російсько-білоруських навчань "Захід-2025" завершилася, РФ згортає свої сили. Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, у напрямку українського кордону під час навчань якоїсь активності не спостерігалося, як і будь-яких нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону.

"Майданчики, де відбувалися ці навчання на території Білорусі, розташовувалися значно вглиб території цієї країни. Очікувалися і ми були готові до різного роду ситуацій, зокрема й до можливих провокацій у напрямку нашого кордону", – акцентував Демченко.

Він додав, що Україна також була готова до інформаційного впливу на тлі російсько-білоруських навчань.

"Якихось особливостей, які б загрожували нашій країні, не спостерігалося. Крім того, зараз бачимо згортання і російських сил на території Білорусі. Після завершення активної фази вони готуються до вибуття на територію Росії. Ну, і сподіваємося, звісно, що вони поїдуть саме в тому напрямку, а не буде створено якихось інших моментів", – сказав речник ДПСУ.

Він наголосив, що Росія залучала до навчань "незначну" кількість сил. Речник навів приклад, що у 2023 році РФ тримала на території Білорусі до 12 000 особового складу, а під час активної фази спільних навчань у цьому році їхня кількість була "суттєво меншою".

Водночас речник ДПСУ наголосив, що за тим, як розвивається ситуація на території Білорусі, продовжують стежити підрозділи розвідок, Міністерства оборони та прикордонники.