Польща повністю закрила кордон із Білоруссю на тлі навчань "Захід"

Обмеження стосуються всіх маршрутів на в'їзд і виїзд з країни

Марцін Кервінський (Фото: MSWiARP)

Польща повністю закрила кордон із Білоруссю в ніч на 12 вересня після зальоту російських дронів і напередодні початку навчань Мінська і Москви "Захід-2025". Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський на пресконференції в пункті переходу Тереспіль-Брест.

Обмеження стосуються всіх раніше відкритих прикордонних переходів, а також залізничного сполучення.

"Сьогодні опівночі ми закрили рух на польсько-білоруському кордоні. Це рішення пов'язане з навчаннями "Захід", безпосередньо спрямованими проти Польщі та Європи. Під час цих навчань російська і білоруська армії відпрацьовують агресивні сценарії проти нашої країни", – сказав він.

Загалом між Польщею та Білоруссю є шість автомобільних пунктів пропуску, чотири з яких (DK63 у Славатичі, DK66 у Половці, DK65 у Бобровниках та DK19 у Кузниці) були закриті раніше. Наразі роботу припинили переходи DK2 у Тересполі (пасажирський рух) і DK68 у Кукуриках (вантажний рух).

Також було закрито три залізничні прикордонні переходи для вантажного руху: Кузня Білостоцька – Гродно, Семянувка – Свислоч, Тересполь – Брест.

За словами польського міністра, призупинення руху діє в обох напрямках – як на в'їзд до Польщі з Білорусі, так і на виїзд до неї з країни. Інформацію про закриття прикордонних переходів розміщуватимуть на змінних табло на швидкісних автомагістралях і на додаткових пересувних знаках VMS, які будуть розміщені ближче до кордону з Білоруссю.

Кервінський підкреслив, що повне припинення прикордонного руху в пунктах пропуску стане "чітким сигналом про готовність Польщі до радикальних дій" у разі погіршення ситуації з безпекою на кордоні.

Водночас він зазначив, що обмеження будуть зняті не обов'язково відразу після завершення російсько-білоруських навчань. А тільки тоді, коли ситуація стане безпечною.

"Я розумію, що це непросте рішення для багатьох підприємств. Однак ми ухвалили його, піклуючись про безпеку поляків. Хочу чітко наголосити: закриття кордону не обмежується періодом проведення маневрів. Ситуація буде постійно аналізуватися. Прикордонний рух відновиться тільки тоді, коли ми будемо впевнені в цілковитій безпеці поляків", – заявив він.

Навчання Білорусі та РФ заплановані на 12–16 вересня