Латвія може закрити кордони з РФ і Білоруссю під час військових навчань "Запад"

Проєкт про закриття кордону під час навчань направили на розгляд Комісії з національної безпеки

Латвійський прикордонник (Ілюстративне фото: Flickr)

Сейм Латвії проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час спільних військових навчань "Запад". Про це повідомляється на офіційному сайті Сейму.

За передання проєкту рішення про повне закриття кордонів Латвії з РФ та Білоруссю проголосували 70 депутатів, 13 були проти, ще один утримався. Проєкт направили на розгляд Комісії з національної безпеки.

У пояснювальній записці до проєкту зазначено, що під час спільних навчань Росії та Білорусі у 2022 році Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Латвійські депутати наголосили, що Білорусь є найближчим союзником Росії у війні проти України та з її території РФ проводить атаки.

Депутати також згадали акт агресії проти Польщі, коли дрони з території Білорусі вторглися в повітряний простір країни, що назвали "безпрецедентним порушенням".

У записці наголосили, що такі атаки становлять реальну загрозу для громадян Польщі та ЄС і демонструють "розширення російської агресії на території держав-членів НАТО".

Сейм Латвії доручив прем’єр-міністерці країни негайно прийняти рішення Кабінету міністрів про повне закриття кордону під час навчань.