Латвія може закрити кордони з РФ і Білоруссю під час військових навчань "Запад"
Сейм Латвії проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час спільних військових навчань "Запад". Про це повідомляється на офіційному сайті Сейму.
За передання проєкту рішення про повне закриття кордонів Латвії з РФ та Білоруссю проголосували 70 депутатів, 13 були проти, ще один утримався. Проєкт направили на розгляд Комісії з національної безпеки.
У пояснювальній записці до проєкту зазначено, що під час спільних навчань Росії та Білорусі у 2022 році Росія розпочала повномасштабну війну проти України.
Латвійські депутати наголосили, що Білорусь є найближчим союзником Росії у війні проти України та з її території РФ проводить атаки.
Депутати також згадали акт агресії проти Польщі, коли дрони з території Білорусі вторглися в повітряний простір країни, що назвали "безпрецедентним порушенням".
У записці наголосили, що такі атаки становлять реальну загрозу для громадян Польщі та ЄС і демонструють "розширення російської агресії на території держав-членів НАТО".
Сейм Латвії доручив прем’єр-міністерці країни негайно прийняти рішення Кабінету міністрів про повне закриття кордону під час навчань.
- 11 вересня у Польщі вздовж кордону з Україною та Білоруссю запровадили спеціальну зону обмежень польотів на три місяці. Зокрема, використання цивільних безпілотників заборонено і вдень, і вночі.
- 21 серпня повідомлялося, що Литва закрила повітряний простір вздовж частини кордону з Білоруссю на тлі інцидентів з проникненням дронів та навчань "Запад-2025".
- 11 вересня стало відомо, що Польща зосередить біля свого кордону приблизно 40 000 військових під час навчань Росії та Білорусі.
