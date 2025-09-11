Латвия может закрыть границы с РФ и Беларусью во время военных учений "Запад"

Проект о закрытии границы во время учений направили на рассмотрение Комиссии по национальной безопасности

Латвийский пограничник (Иллюстративное фото: Flickr)

Сейм Латвии проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время совместных военных учений "Запад". Об этом сообщается на официальном сайте Сейма.

За передачу проекта решения о полном закрытии границ Латвии с РФ и Беларусью проголосовали 70 депутатов, 13 были против, еще один воздержался. Проект направили на рассмотрение Комиссии по национальной безопасности.

В пояснительной записке к проекту указано, что во время совместных учений России и Беларуси в 2022 году Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Латвийские депутаты отметили, что Беларусь является ближайшим союзником России в войне против Украины и с ее территории РФ проводит атаки.

Депутаты также вспомнили акт агрессии против Польши, когда дроны с территории Беларуси вторглись в воздушное пространство страны, что назвали "беспрецедентным нарушением".

В записке отметили, что такие атаки представляют реальную угрозу для граждан Польши и ЕС и демонстрируют "расширение российской агрессии на территории государств-членов НАТО".

Сейм Латвии поручил премьер-министру страны немедленно принять решение Кабинета министров о полном закрытии границы во время учений.