Латвия может закрыть границы с РФ и Беларусью во время военных учений "Запад"
Сейм Латвии проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время совместных военных учений "Запад". Об этом сообщается на официальном сайте Сейма.
За передачу проекта решения о полном закрытии границ Латвии с РФ и Беларусью проголосовали 70 депутатов, 13 были против, еще один воздержался. Проект направили на рассмотрение Комиссии по национальной безопасности.
В пояснительной записке к проекту указано, что во время совместных учений России и Беларуси в 2022 году Россия начала полномасштабную войну против Украины.
Латвийские депутаты отметили, что Беларусь является ближайшим союзником России в войне против Украины и с ее территории РФ проводит атаки.
Депутаты также вспомнили акт агрессии против Польши, когда дроны с территории Беларуси вторглись в воздушное пространство страны, что назвали "беспрецедентным нарушением".
В записке отметили, что такие атаки представляют реальную угрозу для граждан Польши и ЕС и демонстрируют "расширение российской агрессии на территории государств-членов НАТО".
Сейм Латвии поручил премьер-министру страны немедленно принять решение Кабинета министров о полном закрытии границы во время учений.
- 11 сентября в Польше вдоль границы с Украиной и Беларусью ввели специальную зону ограничений полетов на три месяца. В частности, использование гражданских беспилотников запрещено и днем, и ночью.
- 21 августа сообщалось, что Литва закрыла воздушное пространство вдоль части границы с Беларусью на фоне инцидентов с проникновением дронов и учений "Запад-2025".
- 11 сентября стало известно, что Польша сосредоточит возле своей границы примерно 40 000 военных во время учений России и Беларуси.
