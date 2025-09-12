Польша полностью закрыла границу с Беларусью на фоне учений "Запад"

Ограничения касаются всех маршрутов на въезд и выезд из страны

Марцин Кервинский (Фото: MSWiARP)

Польша полностью закрыла границу с Беларусью в ночь на 12 сентября после залета российских дронов и накануне начала учений Минска и Москвы "Запад-2025". Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский на пресс-конференции в пункте перехода Тересполь–Брест.

Ограничения касаются всех ранее открытых пограничных переходов, а также железнодорожного сообщения.

"Сегодня в полночь мы закрыли движение на польско-беларусской границе. Это решение связано с учениями "Запад", непосредственно направленными против Польши и Европы. В ходе этих учений российская и беларусская армии отрабатывают агрессивные сценарии против нашей страны", – сказал он.

Всего между Польшей и Беларусью есть шесть автомобильных пунктов пропуска, четыре из которых (DK63 в Славатыче, DK66 в Половце, DK65 в Бобровниках и DK19 в Кузнице) были закрыты ранее. Сейчас работу прекратили переходы DK2 в Тересполе (пассажирское движение) и DK68 в Кукурыках (грузовое движение).

Также были закрыты три железнодорожных пограничных перехода для грузового движения: Кузница Белостоцкая-Гродно, Семянувка-Свислоч, Тересполь-Брест.

По словам польского министра, приостановка движения действует в обоих направлениях – как на въезд в Польшу из Беларуси, так и на выезд в нее из страны. Информация о закрытии пограничных переходов будет размещаться на сменных табло на скоростных автомагистралях и на дополнительных передвижных знаках VMS, которые будут размещены ближе к границе с Беларусью.

Кервинский подчеркнул, что полное прекращение пограничного движения в пунктах пропуска станет "четким сигналом о готовности Польши к радикальным действиям" в случае ухудшения ситуации с безопасностью на границе.

При этом он отметил, что ограничения будут сняты не обязательно сразу после завершения российско-беларуских учений. А только тогда, когда ситуация станет безопасной.

"Я понимаю, что это непростое решение для многих предприятий. Однако мы приняли его, заботясь о безопасности поляков. Хочу четко подчеркнуть: закрытие границы не ограничивается периодом проведения маневров. Ситуация будет постоянно анализироваться. Пограничное движение возобновится только тогда, когда мы будем уверены в полной безопасности поляков", – заявил он.

Учения Беларуси и РФ запланированы на 12–16 сентября