Активная фаза "Запад-2025" завершилась, Россия сворачивает свои силы в Беларуси

Андрей Демченко (Фото: Facebook-аккаунт спикера)

Активная фаза российско-беларуских учений "Запад-2025" завершилась, РФ сворачивает свои силы. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, в направлении украинской границы во время учений какой-то активности не наблюдалось, как и каких-либо нестандартных ситуаций непосредственно по линии границы.

"Площадки, где проходили эти учения на территории Беларуси, они находились значительно вглубь территории этой страны. Ожидались и мы были готовы к разным ситуациям, в том числе и к возможным провокациям в направлении нашей границы", — акцентировал Демченко.

Он добавил, что Украина также была готова к информационному влиянию на фоне российско-беларуских учений.

"Каких-то особенностей, которые бы угрожали нашей стране, не наблюдалось. Кроме того, сейчас видим сворачивание и российских сил на территории Беларуси. По завершении активной фазы они готовятся к выбытию на территорию России. Ну, и надеемся, конечно, что они поедут именно в том направлении, а не будут создані какие-то другие моменты", — сказал спикер ГПСУ.

Он отметил, что Россия привлекала к учениям "незначительное" количество сил. Спикер привел пример, что в 2023 году РФ держала на территории Беларуси до 12 000 личного состава, а во время активной фазы совместных учений в этом году их количество было "существенно меньше".

В то же время спикер ГПСУ отметил, что за тем, как развивается ситуация на территории Беларуси, продолжают следить подразделения разведок, Министерства обороны и пограничники.