Активная фаза "Запад-2025" завершилась, Россия сворачивает свои силы в Беларуси
Активная фаза российско-беларуских учений "Запад-2025" завершилась, РФ сворачивает свои силы. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
По его словам, в направлении украинской границы во время учений какой-то активности не наблюдалось, как и каких-либо нестандартных ситуаций непосредственно по линии границы.
"Площадки, где проходили эти учения на территории Беларуси, они находились значительно вглубь территории этой страны. Ожидались и мы были готовы к разным ситуациям, в том числе и к возможным провокациям в направлении нашей границы", — акцентировал Демченко.
Он добавил, что Украина также была готова к информационному влиянию на фоне российско-беларуских учений.
"Каких-то особенностей, которые бы угрожали нашей стране, не наблюдалось. Кроме того, сейчас видим сворачивание и российских сил на территории Беларуси. По завершении активной фазы они готовятся к выбытию на территорию России. Ну, и надеемся, конечно, что они поедут именно в том направлении, а не будут создані какие-то другие моменты", — сказал спикер ГПСУ.
Он отметил, что Россия привлекала к учениям "незначительное" количество сил. Спикер привел пример, что в 2023 году РФ держала на территории Беларуси до 12 000 личного состава, а во время активной фазы совместных учений в этом году их количество было "существенно меньше".
В то же время спикер ГПСУ отметил, что за тем, как развивается ситуация на территории Беларуси, продолжают следить подразделения разведок, Министерства обороны и пограничники.
- 8 сентября 2025 года Буданов заявлял, что угрозы от российско-беларуских учений "Запад-2025" нет.
- Однако на фоне этого Польша полностью закрыла границу с Беларусью, Латвия предупредила, что может также принять такие меры, а Литва закрыла часть воздушного пространства на границе.
- 12 сентября пограничники сообщили о количестве военных, которых Россия привлекает к учениям в Беларуси, в этом году меньше, чем в 2023 году.
