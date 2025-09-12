РФ сократила число солдат, которые будут участвовать в учениях в Беларуси – пограничники

В ГПСУ отметили, что несмотря на это, враг все равно может прибегнуть к провокациям и распространению дезинформации

Солдаты России и Беларуси (Фото: Минобороны Беларуси)

Количество военных, которых Россия задействует в учениях "Запад" в Беларуси, в этом году меньше, чем в 2023 году. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, направление Беларуси всегда будет для Украины рисковым, учитывая, что Минск не прекращает поддержку агрессии Москвы. Однако пока пограничники фиксируют, что в этом году Россия значительным количеством своих сил к этим учениям не привлечена.

"Конечно, и личный состав, и бронетехника будут присутствовать там, но, к примеру, напомню, в 2023 году Россия под разными предлогами держала около 10 000-12 000 своего личного состава, а сейчас, по нашим оценкам, это количество будет значительно меньше", – сообщил Демченко.

Однако он отметил, что даже несмотря на условно незначительное количество сил, которое Россия привлекла на учениях "Запад-2025", исключать провокации, информационное воздействие и дезинформацию нельзя. По словам Демченко, враг может намеренно распространять ложные данные, чтобы Украина усиливала направление беларусской границы дополнительными силами.

"Тем самым надежды врага могут быть в ожидании, что мы ослабим какое-то другое направление, возможно, более активно важное, где продолжаются боевые действия", – сказал представитель ГПСУ.