РФ сократила число солдат, которые будут участвовать в учениях в Беларуси – пограничники
Количество военных, которых Россия задействует в учениях "Запад" в Беларуси, в этом году меньше, чем в 2023 году. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, направление Беларуси всегда будет для Украины рисковым, учитывая, что Минск не прекращает поддержку агрессии Москвы. Однако пока пограничники фиксируют, что в этом году Россия значительным количеством своих сил к этим учениям не привлечена.
"Конечно, и личный состав, и бронетехника будут присутствовать там, но, к примеру, напомню, в 2023 году Россия под разными предлогами держала около 10 000-12 000 своего личного состава, а сейчас, по нашим оценкам, это количество будет значительно меньше", – сообщил Демченко.
Однако он отметил, что даже несмотря на условно незначительное количество сил, которое Россия привлекла на учениях "Запад-2025", исключать провокации, информационное воздействие и дезинформацию нельзя. По словам Демченко, враг может намеренно распространять ложные данные, чтобы Украина усиливала направление беларусской границы дополнительными силами.
"Тем самым надежды врага могут быть в ожидании, что мы ослабим какое-то другое направление, возможно, более активно важное, где продолжаются боевые действия", – сказал представитель ГПСУ.
- 8 сентября глава ГУР Буданов заявлял, что угрозы от российско-беларусских учений "Запад-2025" нет.
- Однако на фоне этого Польша полностью закрыла границу с Беларусью, Латвия предупредила, что может также принять такие меры, а Литва закрыла часть воздушного пространства на границе.
