Росія скоротила кількість солдатів, які братимуть участь у навчаннях у Білорусі – прикордонники
Кількість військових, яких Росія залучає у навчаннях "Захід" у Білорусі, цього року менша, ніж у 2023 році. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
За його словами, напрямок Білорусі завжди буде для України ризиковим, зважаючи, що Мінськ не припиняє підтримку агресії Москви. Однак наразі прикордонники фіксують, що цього року Росія значною кількістю своїх сил до цих навчань не залучена.
"Звісно, і особовий склад, і бронетехніка будуть присутні там, але, до прикладу, нагадаю, у 2023 році Росія під різними приводами тримала близько 10 000-12 000 свого особового складу, а зараз, за нашими оцінками, ця кількість буде значно менша", – повідомив Демченко.
Однак він зазначив, що навіть попри умовно незначну кількість сил, яку Росія залучила на навчаннях "Захід-2025", виключати провокації, інформаційний вплив та дезінформацію не можна. За словами Демченка, ворог може навмисно поширювати неправдиві дані, щоб Україна посилювала напрямок білоруського кордону додатковими силами.
"Тим самим сподівання ворога можуть бути в очікуванні, що ми послабимо якийсь інший напрямок, можливо, більш активно важливий, де тривають бойові дії", – сказав представник ДПСУ.
- 8 вересня голова ГУР Буданов заявляв, що загрози від російсько-білоруських навчань "Захід-2025" немає.
- Однак на тлі цього Польща повністю закрила кордон з Білоруссю, Латвія попередила, що може також вжити таких заходів, а Литва закрила частину повітряного простору на кордоні.
