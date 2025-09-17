В США подтвердили, что их военные наблюдали за учениями Беларуси и РФ – впервые с 2021-го

В присутствии военных США видят признак того, что Вашингтон стремится к укреплению отношений с Минском

Военные США и глава Минобороны Беларуси (скриншот видео Минобороны Беларуси)

Военные США наблюдали за совместными военными учениями России и Беларуси "Запад-2025" впервые после начала полномасштабной войны в Украине. Информацию подтвердил агентству Reuters главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

"Посольство США в Минске получило приглашение для нашего военного атташе посетить военные учения "Запад-2025" в Беларуси в рамках Дня почетных гостей, и мы приняли приглашение в свете недавних продуктивных двусторонних контактов между нашими странами", – заявил он.

15 сентября в Минобороны Беларуси заявляли, что за практическими действиями войск на полигоне под Борисовом наблюдали 23 государств. В том числе из трех стран НАТО – США, Турции и Венгрии. Глава министерства Виктор Хреников лично приветствовал двух американских офицеров и поблагодарил их за посещение.

Отмечается, что новые военный атташе США присутствовал на учениях вместе с уходящим. Как отмечает Reuters, присутствие американцев – признак того, что Вашингтон стремится к укреплению отношений с Беларусью.

Более того, западные аналитики считают, что, вероятно, Вашингтон пытается отдалить Минск от Москвы. Или же пытается наоборот использовать тесные связи двух государств для продвижения соглашения о прекращении войны России против Украины.

Представитель Пентагона не назвал имен офицеров, присутствовавших в Минске, но Reuters идентифицировало одного как подполковника военно-воздушных сил Брайана Шупа. Представитель Минобороны США, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что в последний раз США наблюдали за учениями "Запад" в 2021 году.

Военные США на учениях "Запад" (Фото: Минобороны Беларуси)