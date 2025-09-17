В США подтвердили, что их военные наблюдали за учениями Беларуси и РФ – впервые с 2021-го
Военные США наблюдали за совместными военными учениями России и Беларуси "Запад-2025" впервые после начала полномасштабной войны в Украине. Информацию подтвердил агентству Reuters главный представитель Пентагона Шон Парнелл.
"Посольство США в Минске получило приглашение для нашего военного атташе посетить военные учения "Запад-2025" в Беларуси в рамках Дня почетных гостей, и мы приняли приглашение в свете недавних продуктивных двусторонних контактов между нашими странами", – заявил он.
15 сентября в Минобороны Беларуси заявляли, что за практическими действиями войск на полигоне под Борисовом наблюдали 23 государств. В том числе из трех стран НАТО – США, Турции и Венгрии. Глава министерства Виктор Хреников лично приветствовал двух американских офицеров и поблагодарил их за посещение.
Отмечается, что новые военный атташе США присутствовал на учениях вместе с уходящим. Как отмечает Reuters, присутствие американцев – признак того, что Вашингтон стремится к укреплению отношений с Беларусью.
Более того, западные аналитики считают, что, вероятно, Вашингтон пытается отдалить Минск от Москвы. Или же пытается наоборот использовать тесные связи двух государств для продвижения соглашения о прекращении войны России против Украины.
Представитель Пентагона не назвал имен офицеров, присутствовавших в Минске, но Reuters идентифицировало одного как подполковника военно-воздушных сил Брайана Шупа. Представитель Минобороны США, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что в последний раз США наблюдали за учениями "Запад" в 2021 году.
- В июне в Беларусь приезжал спецпосланник Трампа Кэллог – тогда удалось освободить 14 политзаключенных, в том числе одного из лидеров протестного движения, мужа главы беларуской оппозиции в изгнании, Сергея Тихановского.
- В августе Трамп заявил, что провел "прекрасный разговор" с Лукашенко.
- 11 сентября в Беларуси освободили 52 политзаключенных Лукашенко после визита посланника Трампа.
- Военный эксперт Мельник в комментарии IGA.net заявил, что в контактах Беларуси и США есть взаимные интересы. Лукашенко смог выменять у Вашингтона свободу политических заключенных на смягчение международной изоляции.
