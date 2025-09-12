В контактах Беларуси и США есть взаимные интересы – военный эксперт Мельник

Александр Лукашенко (Фото: ЕРА)

В контактах США и Беларуси, начавшихся недавно, есть взаимный интерес. Такое мнение в комментарии IGA.net озвучил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

По его словам, интерес беларусского диктатора Александра Лукашенко понятен. Он старается осторожно, чтобы не вызвать "гневной реакции" со стороны диктатора Владимира Путина, заигрывать то с Европой, то с США.

"Лукашенко где-то там понимает, насколько эта сегодняшняя ситуация Беларуси как сателлита и полная критическая зависимость от России – от доброй воли Путина, от тех кредитов, что он ранее получал, – насколько она может в один момент сыграть с ним злую шутку. Поэтому это не впервые, когда он, образно говоря, пытается пропетлять или же пытается балансировать между Западом и Путиным", – говорит Мельник.

Но для этого "баланса" Лукашенко использует диктаторские и ужасные методы. В частности, он смог продать свободу политзаключенных в обмен на определенные уступки и частичную международную деизоляцию, говорит военный эксперт.

Однако остается вопрос, а в чем интерес США.

"Очевидно, это прежде всего Россия и Китай. Потому что Лукашенко точно так же где-то пытался и продолжает пытаться заигрывать с Китаем, то есть получить, грубо говоря, еще одну крышу, если вдруг что-то с Путиным пойдет совсем плохо. Поэтому, скажем, такая двусторонняя заинтересованность", – резюмировал Мельник.