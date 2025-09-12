В контактах Беларуси и США есть взаимные интересы – военный эксперт Мельник
В контактах США и Беларуси, начавшихся недавно, есть взаимный интерес. Такое мнение в комментарии IGA.net озвучил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.
По его словам, интерес беларусского диктатора Александра Лукашенко понятен. Он старается осторожно, чтобы не вызвать "гневной реакции" со стороны диктатора Владимира Путина, заигрывать то с Европой, то с США.
"Лукашенко где-то там понимает, насколько эта сегодняшняя ситуация Беларуси как сателлита и полная критическая зависимость от России – от доброй воли Путина, от тех кредитов, что он ранее получал, – насколько она может в один момент сыграть с ним злую шутку. Поэтому это не впервые, когда он, образно говоря, пытается пропетлять или же пытается балансировать между Западом и Путиным", – говорит Мельник.
Но для этого "баланса" Лукашенко использует диктаторские и ужасные методы. В частности, он смог продать свободу политзаключенных в обмен на определенные уступки и частичную международную деизоляцию, говорит военный эксперт.
Однако остается вопрос, а в чем интерес США.
"Очевидно, это прежде всего Россия и Китай. Потому что Лукашенко точно так же где-то пытался и продолжает пытаться заигрывать с Китаем, то есть получить, грубо говоря, еще одну крышу, если вдруг что-то с Путиным пойдет совсем плохо. Поэтому, скажем, такая двусторонняя заинтересованность", – резюмировал Мельник.
- В июне в Беларусь приезжал спецпосланник Трампа Кэллог – тогда удалось освободить 14 политзаключенных, в том числе одного из лидеров протестного движения, мужа главы беларусской оппозиции в изгнании, Сергея Тихановского.
- В августе Трамп заявил, что провел "прекрасный разговор" с Лукашенко.
- 11 сентября в Беларуси освободили 52 политзаключенных Лукашенко после визита посланника Трампа.
