У контактах Білорусі та США є взаємні інтереси – військовий експерт Мельник

Олександр Лукашенко (Фото: ЄРА)

У контактах США й Білорусі, що почалися нещодавно, є взаємний інтерес. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

За його словами, інтерес білоруського диктатора Олександра Лукашенка зрозумілий. Він намагається обережно, щоб не викликати "гнівної реакції" з боку диктатора Володимира Путіна, загравати то з Європою, то зі США.

"Лукашенко десь там розуміє, наскільки ця сьогоднішня ситуація Білорусі як сателіта й повна критична залежність від Росії – від доброї волі Путіна, від тих кредитів, що він раніше отримував, – наскільки вона може в один момент зіграти з ним злий жарт. Тому це не вперше, коли він, образно кажучи, намагається пропетляти або ж намагається балансувати між Заходом і Путіним", – каже Мельник.

Але для цього "балансу" Лукашенко використовує диктаторські та жахливі методи. Зокрема, він зміг продати свободу політв'язнів в обмін на певні поступки й часткову міжнародну деізоляцію, каже військовий експерт.

Однак залишається питання, а в чому інтерес США.

"Очевидно, це насамперед Росія і Китай. Тому що Лукашенко точно так само десь намагався і продовжує намагатися загравати з Китаєм, тобто отримати, грубо кажучи, ще один дах, якщо раптом щось з Путіним піде зовсім погано. Тому, скажімо, така двостороння зацікавленість", – резюмував Мельник.