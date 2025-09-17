У США підтвердили, що їхні військові спостерігали за навчаннями Білорусі та РФ – уперше з 2021-го

У присутності військових США вбачають ознаку того, що Вашингтон прагне до зміцнення відносин із Мінськом

Військові США і глава Міноборони Білорусі (скриншот відео Міноборони Білорусі)

Військові США спостерігали за спільними військовими навчаннями Росії та Білорусії "Захід-2025" вперше після початку повномасштабної війни в Україні. Інформацію підтвердив агентству Reuters головний представник Пентагону Шон Парнелл.

"Посольство США в Мінську отримало запрошення для нашого військового аташе відвідати військові навчання "Захід-2025" у Білорусі в межах Дня почесних гостей, і ми прийняли запрошення у світлі нещодавніх продуктивних двосторонніх контактів між нашими країнами", – заявив він.

15 вересня в Міноборони Білорусі заявляли, що за практичними діями військ на полігоні під Борисовом спостерігали 23 держави. Зокрема з трьох країн НАТО – США, Туреччини та Угорщини. Глава міністерства Віктор Хреніков особисто привітав двох американських офіцерів і подякував їм за відвідування.

Зазначається, що новий військовий аташе США був присутній на навчаннях разом з тим, який йде. Як зазначає Reuters, присутність американців – ознака того, що Вашингтон прагне до зміцнення відносин із Білоруссю.

Ба більше, західні аналітики вважають, що, ймовірно, Вашингтон намагається віддалити Мінськ від Москви. Або ж намагається навпаки використати тісні зв'язки двох держав для просування угоди про припинення війни Росії проти України.

Представник Пентагону не назвав імен офіцерів, які були присутні в Мінську, але Reuters ідентифікувало одного як підполковника військово-повітряних сил Браяна Шупа. Представник Міноборони США, який побажав залишитися неназваним, повідомив, що востаннє США спостерігали за навчаннями "Захід" у 2021 році.

Військові США на навчаннях "Захід" (Фото: Міноборони Білорусі)