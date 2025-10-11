Беларусь привела войска в состояние полной боевой готовности в "рамках проверки"
Беларусь привела войска в состояние полной боевой готовности "в рамках проверки". Об этом заявили в Министерстве обороны РБ.
По данным беларусского ведомства, в рамках проверки ряд подразделений якобы должен выполнить мероприятия по переводу в боевую готовность, выдвижению в назначенные районы и реализации задач, определенных в соответствующих распоряжениях.
Кроме этого, в Беларуси заявили, что "организационные действия включают проверку управления, обеспечения и взаимодействия подразделений во время перемещений и развертывания.
- В России и Беларуси проводили военные учения "Запад-2025" с 12 по 16 сентября. По словам украинских пограничников, Украина была готова к провокациям.
- В Госпогранслужбе сообщали, что несмотря на окончание российско-белорусских учений, угроза со стороны Беларуси для Украины не исчезла.
Комментарии (0)