По данным беларусского ведомства, в рамках проверки ряд подразделений якобы должен выполнить мероприятия по переводу в боевую готовность

Армия Беларуси (Фото: Минобороны Британии)

Беларусь привела войска в состояние полной боевой готовности "в рамках проверки". Об этом заявили в Министерстве обороны РБ.

По данным беларусского ведомства, в рамках проверки ряд подразделений якобы должен выполнить мероприятия по переводу в боевую готовность, выдвижению в назначенные районы и реализации задач, определенных в соответствующих распоряжениях.

Кроме этого, в Беларуси заявили, что "организационные действия включают проверку управления, обеспечения и взаимодействия подразделений во время перемещений и развертывания.