Военные учения России и Беларуси закончились, впрочем, угроза на границе остается – ГПСУ

После окончания военных учений "Запад-2025" вражеские войска выехали за пределы Беларуси в сторону России. Однако Украина должна оставаться бдительной

Андрей Демченко (Фото: Media Center)

Несмотря на окончание российско-беларуских учений "Запад-2025", угроза со стороны Беларуси для Украины не исчезла. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"По состоянию на сейчас российских сил и средств, которые принимали участие в этих совместных учениях на территории Беларуси мы не фиксируем. Впрочем, поскольку Беларусь продолжает поддерживать страну-террористку в войне, развязанной против нашей страны, – должны быть бдительными", – отметил Демченко.

По словам представителя ГПСУ, задачей Украины остается наращивание оборонительных возможностей, непосредственно по линии границы. Речь идет как об инженерном обустройстве, фортификационных укреплениях, так и о минировании наиболее угрожающих направлений, для того, чтобы исключить любое движение с территории Беларуси.

Граница между Украиной и Беларусью остается закрытой, кроме случаев возвращения украинцев домой.