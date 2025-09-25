Військові навчання Росії та Білорусі закінчились, втім загроза на кордоні залишається – ДПСУ

Після закінчення військових навчань "Запад- 2025" ворожі війська виїхали за межі Білорусі у бік Росії. Проте Україна має залишатись пильною

Андрій Демченко (Фото: Media Center)

Попри закінчення російсько-білоруських навчань "Запад-2025", загроза з боку Білорусі для України не зникла. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Станом на зараз російських сил та засобів, які брали участь в цих спільних навчаннях на території Білорусі, ми не фіксуємо. Втім, оскільки Білорусь продовжує підтримувати країну-терористку у війні, розвʼязаній проти нашої країни, – маємо бути пильними", – зазначив Демченко.

За словами речника ДПСУ, завданням України залишається нарощення оборонних можливостей, безпосередньо вздовж лінії кордону. Йдеться як про інженерні облаштування, фортифікаційні укріплення, так і про мінування найбільш загрозливих напрямків, для того, щоб унеможливити будь-який рух із території Білорусі.

Кордон між Україною та Білоруссю залишається закритим, окрім випадків повернення українців додому.