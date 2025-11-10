МЗС назвало кількість українців у Білорусі: неофіційні цифри більші за консульські у понад 30 разів

Неофіційно у Білорусі близько 215 000 громадян України, а на консульському обліку – лише 6925 осіб

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко (Ілюстративне фото: EPA)

За неофіційною інформацією у Білорусі знаходиться понад двісті тисяч українських громадян, однак на консульському обліку перебувають близько 7000 осіб. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомило Міністерство закордонних справ.

Відомство розповіло, що наразі на території Республіки Білорусь, за неофіційними даними, перебуває близько 215 000 громадян України.

Читайте також Кат із компліментами від Трампа. Захід зберігає Лукашенка як задній прохід у Кремль

Водночас МЗС додало, що на консульському обліку в країні перебувають 6925 носіїв українського паспорта (різниця з неофіційними цифрами у більш ніж 30 разів. – Ред.).

Також відомство вказало, що за даними Державного прикордонного комітету Білорусі, з 1 січня до 1 серпня 2025-го до країни в'їхало 65 429 громадян України (за весь минулий рік це число становило 134 561 особу).

У 2025 йдеться про такі шляхи в'їзду до РБ:

→ транзитом через Польщу в'їхали 52 543 українських громадян;

→ через Литву – 12 004;

→ через Латвію – 847;

→ безпосередньо з території України – 35.

Також з початку року й до 15 вересня за консульські дії посольства у Білорусі до українського бюджету було спрямовано $110 000, зауважили в МЗС.