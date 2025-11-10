МЗС назвало кількість українців у Білорусі: неофіційні цифри більші за консульські у понад 30 разів
За неофіційною інформацією у Білорусі знаходиться понад двісті тисяч українських громадян, однак на консульському обліку перебувають близько 7000 осіб. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомило Міністерство закордонних справ.
Відомство розповіло, що наразі на території Республіки Білорусь, за неофіційними даними, перебуває близько 215 000 громадян України.
Водночас МЗС додало, що на консульському обліку в країні перебувають 6925 носіїв українського паспорта (різниця з неофіційними цифрами у більш ніж 30 разів. – Ред.).
Також відомство вказало, що за даними Державного прикордонного комітету Білорусі, з 1 січня до 1 серпня 2025-го до країни в'їхало 65 429 громадян України (за весь минулий рік це число становило 134 561 особу).
У 2025 йдеться про такі шляхи в'їзду до РБ:
→ транзитом через Польщу в'їхали 52 543 українських громадян;
→ через Литву – 12 004;
→ через Латвію – 847;
→ безпосередньо з території України – 35.
Також з початку року й до 15 вересня за консульські дії посольства у Білорусі до українського бюджету було спрямовано $110 000, зауважили в МЗС.
- Білорусь є союзницею Росії, яка надала їй плацдарм для здійснення повномасштабного вторгнення до України у лютому 2022 року.
- У серпні 2024-го Служба зовнішньої розвідки закликала громадян утримуватися від подорожей до Білорусі: ризики у цій країні "мають менший масштаб" у порівнянні з тими, що у РФ, але все одно перебування там може загрожувати безпеці й життю українців.
- У жовтні 2025-го Білорусь вчергове оголошувала про приведення своїх військ у стан повної боєготовності, однак у ДПСУ зауважували, що Мінськ не вів жодних активностей поряд з українським кордоном і не переміщував війська до нього.
- Наприкінці цього ж місяця ГУР повідомило LIGA.net, що Москва і Мінськ мають домовленості про розміщення комплексів з ракетами "Орєшнік" у Білорусі – попередньо, це станеться вже до кінця 2025 року.
Коментарі (0)