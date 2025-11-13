После "шахедов" Украина сократила посольство Ирана до двух дипломатов: объяснение МИД

Диплобудет принимать меры, если Иран и Россия углубят сотрудничество – в частности, если Тегеран предоставит баллистику Москве

Президент Ирана Масуд Пезешкиян и российский диктатор Владимир Путин (Фото: EPA)

После передачи Ираном дронов Shahed России, Украина сократила дипломатические отношения с этой страной, однако не прекратила их полностью, оставив инструменты для сдерживания углубления отношений между Тегераном и Москвой. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщило Министерство иностранных дел.

Ведомство напомнило, что в сентябре 2022 года, после получения информации о поставках иранских дронов в Россию, Украина решила прекратить аккредитацию иранского посла и значительно сократила численность дипломатического персонала посольства страны в Киеве – до двух человек.

Вместе с тем, указывает МИД, был снижен уровень представленности украинского посольства в Иране до временного поверенного.

Несмотря на значительное ограничение отношений с Исламской республикой, Украина в то же время оставила "определенные коммуникационные инструменты" для продолжения политико-дипломатического давления по сдерживанию Ирана от дальнейшего сближения с Россией – в частности, это осуществляется через посольство в этой стране, рассказали в документе.

"В случае выявления и подтверждения фактов углубления военно-технического сотрудничества между Ираном и РФ, в частности поставки российскому агрессору и применение им иранского баллистического вооружения, министерством иностранных дел Украины будут приняты меры по дальнейшему политико-дипломатическому реагированию", – отметили в ведомстве.

По его словам, особую роль в структуре украинского посольства выполняет военный атташе по вопросам обороны, который является представителем Министерства обороны и "на постоянной основе осуществляет анализ военной и военно-технической сфер Ирана".

Следует заметить, что в феврале 2023-го украинский атташе попал в скандал из-за участия во встрече с командующим Военно-воздушных сил Ирана по случаю годовщины "Исламской революции". На мероприятии также присутствовал представитель другого союзника России – Беларуси, сообщало государственное телевидение Ирана.

Кроме этого, в МИД рассказали LIGA.net, что, несмотря на "сложный политический контекст" отношений между Украиной и Ираном и стратегическое сотрудничество Тегерана и Москвы, украинское посольство работает для:

→ недопущение развития ирано-российского сотрудничества в сфере, угрожающей национальной безопасности Украины;

→ проводит информационно-разъяснительную работу с представителями власти страны;

→ доносит позицию о недопустимости поставок вооружений и военной техники в РФ, неприемлемости контактов с представителями незаконной власти захватчиков на временно оккупированных территориях Украины;

→ осуществляет мониторинг и анализ информации о развитии сотрудничества между Москвой и Тегераном.