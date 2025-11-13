Після "шахедів" Україна скоротила посольство Ірану до двох дипломатів: як зараз виглядають взаємини

МЗС вживатиме заходів, якщо Іран та Росія поглиблять співробітництво – зокрема, якщо Тегеран надасть балістику Москві

Президент Ірану Масуд Пезешкіян та російський диктатор Володимир Путін (Фото: EPA)

Після передання Іраном дронів Shahed Росії Україна скоротила дипломатичні взаємини з цією країною, однак не припинила їх повністю, залишивши інструменти для стримування поглиблення взаємин між Тегераном та Москвою. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомило Міністерство закордонних справ.

Відомство нагадало, що у вересні 2022 року, після отримання інформації про постачання іранських дронів до Росії, Україна вирішила припинити акредитацію іранського посла й значно скоротила чисельність дипломатичного персоналу посольства країни у Києві – до двох осіб.

Водночас, вказує МЗС, було понижено рівень представленості українського посольства в Ірані до тимчасового повіреного.

Попри значне обмеження відносин з Ісламською республікою, Україна водночас залишила "певні комунікаційні інструменти" для продовження політико-дипломатичного тиску зі стримування Ірану від подальшого зближення з Росією – зокрема, це здійснюється через посольство у цій країні, розповіли в документі.

"У разі виявлення та підтвердження фактів поглиблення військово-технічного співробітництва між Іраном та РФ, зокрема постачання російському агресору та застосування ним іранського балістичного озброєння, Міністерством закордонних справ України будуть вжиті заходи щодо подальшого політико-дипломатичного реагування", – зазначили у відомстві.

За його словами, особливу роль у структурі українського посольства виконує військовий аташе з питань оборони, який є представником Міністерства оборони й "на постійній основі здійснює аналіз військової та військово-технічної сфер Ірану".

Слід зауважити, що у лютому 2023-го український аташе потрапив у скандал через участь у зустрічі з командувачем Військово-повітряних сил Ірану з нагоди річниці "Ісламської революції". На заході також був присутній представник іншого союзника Росії – Білорусі, повідомляло державне телебачення Ірану.

Окрім цього, у МЗС розповіли LIGA.net, що, попри "складний політичний контекст" відносин між Україною та Іраном й стратегічну співпрацю Тегерану та Москви, українське посольство:

→ працює задля недопущення розвитку ірансько-російської співпраці у сфері, що загрожує національній безпеці України;

→ проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з представниками влади країни;

→ доносить позицію стосовно неприпустимості постачання озброєнь та військової техніки до РФ, неприйнятності контактів з представниками незаконної влади загарбників на тимчасово окупованих територіях України;

→ здійснює моніторинг та аналіз інформації щодо розвитку співпраці між Москвою та Тегераном.