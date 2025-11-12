МЗС пояснило, навіщо Україні посольство у Білорусі

Диктатори Олександр Лукашенко та Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Українське посольство у Республіці Білорусь продовжує діяти з низки причин, у тому числі, для "мінімізації ризиків" подальшого втягнення Мінська у російсько-українську війну. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомило Міністерство закордонних справ.

"Діяльність посольства України в РБ, спрямована насамперед на мінімізацію ризиків подальшого втягування Білорусі на боці Росії у збройну агресію проти нашої держави, надання консульської допомоги та сприяння у поверненні в Україну незаконно вивезених українських дітей, надання консульського захисту і допомоги громадянам України, які перебувають на території РФ, утримуються у її пенітенціарних закладах (в'язницях тощо. – Ред.)", – йдеться у документі.

Водночас, додали у МЗС, наразі військовий аташат України не працює на території Білорусі.

Також у відомстві розповіли, що посольство у Білорусі проводить роботу з іноземним дипломатичним корпусом щодо фактів порушення Росією міжнародного гуманітарного права, зокрема стосовно незаконної "паспортизації" громадян України на тимчасово окупованих територіях й інших протиправних дій, а також щодо участі Білорусі у примусовому вивезенні та розміщенні українських дітей на своїй території.

При цьому посольство діє "в специфічних умовах" зближення між Мінськом та Москвою, включно в межах так званої Союзної держави – на сьогодні Білорусь розбудовує з Росією спільний "політико-безпековий простір" згідно з їх міждержавним договором, а також активно проводить військово-технічне, торговельно-економічне та культурно-гуманітарне співробітництво тощо, підсумували в МЗС.