МИД объяснил, зачем Украине посольство в Беларуси

Диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Украинское посольство в Республике Беларусь продолжает действовать по ряду причин, в том числе, для "минимизации рисков" дальнейшего втягивания Минска в российско-украинскую войну. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщило Министерство иностранных дел.

"Деятельность посольства Украины в РБ, направленная прежде всего на минимизацию рисков дальнейшего втягивания Беларуси на стороне России в вооруженную агрессию против нашего государства, оказание консульской помощи и содействие в возвращении в Украину незаконно вывезенных украинских детей, предоставление консульской защиты и помощи гражданам Украины, которые находятся на территории РФ, содержатся в ее пенитенциарных учреждениях (тюрьмах и т.д. – Ред.)", – говорится в документе.

Читайте также Палач с комплиментами от Трампа. Запад сохраняет Лукашенко как задний проход в Кремль

В то же время, добавили в МИД, сейчас военный атташат Украины не работает на территории Беларуси.

Также в ведомстве рассказали, что посольство в Беларуси проводит работу с иностранным дипломатическим корпусом по фактам нарушения Россией международного гуманитарного права, в частности относительно незаконной "паспортизации" граждан Украины на временно оккупированных территориях и других противоправных действий, а также относительно участия Беларуси в принудительном вывозе и размещении украинских детей на своей территории.

При этом посольство действует "в специфических условиях" сближения между Минском и Москвой, включая в рамках так называемого Союзного государства – на сегодня Беларусь развивает с Россией общее "политико-безопасное пространство" согласно их межгосударственному договору, а также активно проводит военно-техническое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество и т.д., подытожили в МИД.