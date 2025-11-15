Финляндия депортировала в РФ бывшего "вагнеровца", который воевал против Украины – фото

Эмблема террористической Группы Вагнера (Скриншот из видео)

Финляндия депортировала в Россию бывшего боевика террористической Группы Вагнера, который воевал против Украины, сообщил общественный вещатель Yle.

14 ноября россиянин, незаконно пересекший финскую границу, был возвращен в РФ, сообщила пограничная служба провинции Северная Карелия.

Заместитель ее начальника Микко Каллинен рассказал: "Возврат был осуществлен следующим образом: сотрудниками патруля пограничной службы Северной Карелии мужчину доставили к пункту пропуска Ниирала, где он был сопровожден до государственной границы и покинул территорию Финляндии, перейдя в Россию. Я не буду подробно комментировать действия российских властей, но отмечу, что их сотрудники всегда присутствуют на этом пункте пропуска".

Пограничники подтвердили, что высланный на родину россиянин действительно имеет военное прошлое, но не раскрыли подробностей.

"Погранслужба отмечает, что публикует информацию о высылке этого человека из страны в исключительном порядке, поскольку вокруг него развернулась широкая общественная дискуссия", – пишет Yle, которое ранее сообщило, что финские власти задержали "солдата", входившего в состав "Вагнера".

Скриншот: Yle

Россиянин был задержан 17 июня в городе Китее, когда незаконно пересек границу с РФ в Финляндию: его обнаружили благодаря внутреннему контролю пограничников.

По данным Yle, датчики, установленные на финской государственной границе, зафиксировали присутствие мужчины, после чего его задержал патруль пограничников.

Медиа также имеет фото- и видеоматериалы, на которых этот россиянин, по имени Евгений, заснят на востоке Украины и рассказывает о своем участии в боевых действиях.

"Евгений сам идентифицирует себя как "вагнеровца" на своих публичных страницах в соцсетях. Там он публиковал видео, где, в частности, критиковал российское военное руководство", – отметили журналисты.

Ранее финские власти подтверждали Yle, что этот россиянин подавал заявление на получение международной защиты в Финляндии.