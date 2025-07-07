Украина не выдвигала подозрений оккупантам Медведеву и Филатьеву, которые сбежали в Европу

Бывший вагнеровец Андрей Медведев (Фото: российские медиа)

По состоянию на июль 2025 года Украина не предъявляла обвинения и не запрашивала экстрадицию экс-боевика группы Вагнера Андрея Медведева и бывшего российского десантника Павла Филатьева, которые бежали из России в Европу. Об этом в ответ на запрос LIGA.net рассказали в Офисе генерального прокурора (ОГП).

Прокуроры Департамента по борьбе с преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта, ОГП расследуют в отдельном уголовном деле вопрос о причастности Филатьева и Медведева к совершению военных и других преступлений, сообщили в ведомстве.

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Пока еще они не получали подозрений в совершении военных преступлений, отметили в ОГП.

Для начала процедуры экстрадиции необходимо объявление о подозрении.

Медведев – бывший вагнеровец, который, по его собственным признаниям, воевал против Украины еще в 2014 году, а в 2022 году участвовал в боях за Бахмут и командовал отделением взвода штурмового отряда боевиков. В январе 2023 года он бежал из России в Норвегию, заявив, что "боится за свою жизнь" после того, как стал свидетелем убийств и жестокого обращения с российскими заключенными, завербованными в Вагнер.

Местная уголовная полиция и украинская Генеральная прокуратура в 2023-2024 годах сообщали LIGA.net, что Киев не предъявлял обвинений и не запрашивал экстрадицию Медведева.

В сентябре 2023 года бывший вагнеровец предпринял попытку нелегального бегства в Россию, по его словам, из-за опасения экстрадиции. В то же время в местной криминальной полиции заявили LIGA.net, что таких запросов не поступало и что он может свободно выехать в РФ. В феврале 2024 года Норвегия отказала Медведеву в предоставлении убежища, но он получил разрешение на временное проживание в стране, которое можно продлевать.

В марте 2024 года ОГП сообщил LIGA.net, что Служба безопасности Украины ведет расследование в отношении участия бойцов ЧВК Вагнер, в том числе и самого Медведева, в российско-украинской войне, и что норвежская сторона частично удовлетворила запросы Киева о допросе бывшего боевика в качестве свидетеля военных преступлений, однако подозрение Киев ему не выдвигал.

Летом того же года Медведев получил четыре месяца норвежской тюрьмы за избиение подруги и нападение на бармена.

Филатьев – бывший военнослужащий Воздушно-десантных войск РФ, который в 2022 году два месяца воевал против Украины. В августе того же года он начал публиковать книгу о войне "ZOV", осудил российскую агрессию, а позже в том же месяце эмигрировал во Францию. По его же словам, Париж предоставил ему политическое убежище, а французское ведомство, занимающееся делами беженцев и лиц без гражданства, отказалось раскрыть LIGA.net данные о россиянине из-за конфиденциальности.

Основатель российского "оппозиционного" проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, который помогал Филатьеву с публикацией книги и эмиграцией, обвинял бывшего военного в том, что он скрыл "информацию об убийствах украинцев, в задержании которых он участвовал".

Павел Филатьев (Скриншот из видео)