Україна не висувала підозр окупантам Медведєву та Філатьєву, які втекли до Європи

Правоохоронці встановлюють причетність цих росіян до воєнних та інших злочинів, розповіли в Офісі генпрокурора

Колишній вагнерівець Андрій Медведєв (Фото: російські медіа)

На липень 2025 року Україна не висувала підозри ексбойовику групи Вагнера Андрію Медведєву та колишньому російському десантнику Павлу Філатьєву, які втекли з РФ до Європи. Про це у відповідь на запит LIGA.net розповіли в Офісі генерального прокурора (ОГП).

Прокурори Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, ОГП досліджують в окремій кримінальній справі питання причетності Філатьєва та Медведєва до вчинення воєнних та інших злочинів, розповіли у відомстві.

Наразі вони не отримували підозри у вчиненні воєнних злочинів, зауважили в ОГП.

Для запуску процедури екстрадиції необхідне оголошення про підозру.

Медведєв – колишній вагнерівець, який, за власними ж зізнаннями, воював проти України ще у 2014 році, а у 2022-му брав участь у боях за Бахмут та командував відділенням взводу штурмового загону бойовиків. У січні 2023-го він утік з Росії до Норвегії – казав, що "побоюється за своє життя" після того, як став свідком убивств та жорстокого поводження з російськими в'язнями, завербованими до Вагнера.

Місцева кримінальна поліція та український ОГП у 2023-2024 роках повідомляли LIGA.net, що Київ не висував підозр та не просив про екстрадицію Медведєва.

У вересні 2023 року Медведєв нелегально намагався втекти до Росії, за його словами, через побоювання екстрадиції. Водночас у місцевій кримінальній поліції заявили LIGA.net, що таких запитів не було і що він вільно може поїхати до РФ. У лютому 2024 року Норвегія відмовила у притулку Медведєву, але він отримав дозвіл на тимчасове проживання у країні, який можна продовжувати.

У березні 2024-го ОГП розповів LIGA.net, що Служба безпеки України веде розслідування щодо участі вагнерівців, зокрема й самого Медведєва, у російсько-українській війні, і що норвезька сторона частково задовольнила запити Києва про допит ексбойовика як свідка воєнних злочинів, проте підозру Київ йому не висував.

Влітку того ж року Медведєв отримав чотири місяці норвезької в'язниці за побиття подруги та напад на бармена.

Філатьєв – колишній військовослужбовець Повітряно-десантних військ РФ, який у 2022-му два місяці воював проти України. У серпні того ж року він почав публікувати книгу про війну "ZOV", засудив російську агресію, а згодом того ж місяця емігрував до Франції. З його ж слів, Париж надав йому політичний притулок, а французьке відомство, що опікується справами біженців та осіб без громадянства, відмовилось розкрити LIGA.net дані про росіянина через конфіденційність.

Засновник російського "опозиційного" проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін, який допомагав Філатьєву з публікацією книги та еміграцією, звинувачував колишнього військового у тому, що він приховав "інформацію про вбивства українців, у затриманні яких він брав участь".

Павло Філатьєв (Скриншот з відео)