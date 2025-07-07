Україна не висувала підозр окупантам Медведєву та Філатьєву, які втекли до Європи
На липень 2025 року Україна не висувала підозри ексбойовику групи Вагнера Андрію Медведєву та колишньому російському десантнику Павлу Філатьєву, які втекли з РФ до Європи. Про це у відповідь на запит LIGA.net розповіли в Офісі генерального прокурора (ОГП).
Прокурори Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, ОГП досліджують в окремій кримінальній справі питання причетності Філатьєва та Медведєва до вчинення воєнних та інших злочинів, розповіли у відомстві.
Наразі вони не отримували підозри у вчиненні воєнних злочинів, зауважили в ОГП.
Для запуску процедури екстрадиції необхідне оголошення про підозру.
Медведєв – колишній вагнерівець, який, за власними ж зізнаннями, воював проти України ще у 2014 році, а у 2022-му брав участь у боях за Бахмут та командував відділенням взводу штурмового загону бойовиків. У січні 2023-го він утік з Росії до Норвегії – казав, що "побоюється за своє життя" після того, як став свідком убивств та жорстокого поводження з російськими в'язнями, завербованими до Вагнера.
Місцева кримінальна поліція та український ОГП у 2023-2024 роках повідомляли LIGA.net, що Київ не висував підозр та не просив про екстрадицію Медведєва.
У вересні 2023 року Медведєв нелегально намагався втекти до Росії, за його словами, через побоювання екстрадиції. Водночас у місцевій кримінальній поліції заявили LIGA.net, що таких запитів не було і що він вільно може поїхати до РФ. У лютому 2024 року Норвегія відмовила у притулку Медведєву, але він отримав дозвіл на тимчасове проживання у країні, який можна продовжувати.
У березні 2024-го ОГП розповів LIGA.net, що Служба безпеки України веде розслідування щодо участі вагнерівців, зокрема й самого Медведєва, у російсько-українській війні, і що норвезька сторона частково задовольнила запити Києва про допит ексбойовика як свідка воєнних злочинів, проте підозру Київ йому не висував.
Влітку того ж року Медведєв отримав чотири місяці норвезької в'язниці за побиття подруги та напад на бармена.
Філатьєв – колишній військовослужбовець Повітряно-десантних військ РФ, який у 2022-му два місяці воював проти України. У серпні того ж року він почав публікувати книгу про війну "ZOV", засудив російську агресію, а згодом того ж місяця емігрував до Франції. З його ж слів, Париж надав йому політичний притулок, а французьке відомство, що опікується справами біженців та осіб без громадянства, відмовилось розкрити LIGA.net дані про росіянина через конфіденційність.
Засновник російського "опозиційного" проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін, який допомагав Філатьєву з публікацією книги та еміграцією, звинувачував колишнього військового у тому, що він приховав "інформацію про вбивства українців, у затриманні яких він брав участь".
- У жовтні 2024-го ОГП повідомив, що 133 російські воєнні злочинці отримали реальні судові вироки, проте очно своє покарання отримали лише близько 20 загарбників.
- В Офісі генпрокурора повідомили LIGA.net, що українські правоохоронці співпрацювали з фінськими колегами під час розслідування воєнних злочинів російського неонациста Петровського, який отримав довічне у 2025 році.