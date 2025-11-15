Фінляндія депортувала до РФ колишнього "вагнерівця", який воював проти України – фото

Емблема терористичної Групи Вагнера (Скриншот з відео)

Фінляндія депортувала до Росії колишнього бойовика терористичної Групи Вагнера, який воював проти України, повідомив суспільний мовник Yle.

14 листопада росіянина, який незаконно перетнув фінський кордон, було повернуто до РФ, повідомила прикордонна служба провінції Північна Карелія.

Заступник її начальника Мікко Каллінен розповів: "Повернення було здійснено наступним чином: співробітники патруля прикордонної служби Північної Карелії доставили чоловіка до пункту пропуску Ніірала, де його супроводили до державного кордону і він покинув територію Фінляндії, перейшовши до Росії. Я не буду детально коментувати дії російської влади, але зазначу, що їхні співробітники завжди присутні на цьому пункті пропуску".

Прикордонники підтвердили, що висланий на батьківщину росіянин дійсно має військове минуле, але не розкрили подробиць.

"Прикордонна служба зазначає, що публікує інформацію стосовно висилання цієї людини з країни у винятковому порядку, оскільки навколо неї розгорнулася широка громадська дискусія", – пише Yle, яке раніше повідомило, що фінська влада затримала "солдата", який входив до складу "Вагнера".

Скриншот: Yle

Росіянина було затримано 17 червня у місті Кітее, коли він незаконно перетнув кордон з РФ до Фінляндії: його виявили завдяки внутрішньому контролю прикордонників.

За даними Yle, датчики, встановлені на фінському державному кордоні, зафіксували присутність чоловіка, після чого його затримав патруль прикордонників.

Медіа також має фото- й відеоматеріали, на яких цей росіянин, на ім'я Євгеній, зафільмований на сході України й розповідає про свою участь у бойових діях.

"Євген сам ідентифікує себе як "вагнерівця" на своїх публічних сторінках у соціальних мережах. Там він публікував відео, де, зокрема, критикував російське військове керівництво", – зауважили журналісти.

Раніше фінська влада підтверджувала Yle, що цей росіянин подавав заяву на отримання міжнародного захисту у Фінляндії.