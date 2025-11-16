Українські захисники локалізували ситуацію у Новопавлівці Дніпропетровської області, заявила 59 окрема штурмова бригада безпілотних систем. На відео на початку новини зафільмовано тіла окупантів, 18+.

"Прорив" у Новопавлівці або "Новопавлівський десант". Спроба була – ситуація локалізована [...] 59 бригада підставила плече. Підсилення спрацювало вчасно", – йдеться у дописі.

За даними з'єднання, втрати окупантів склали 15 осіб загиблими, ще двоє загарбників потрапили до українського полону (цей момент зафільмовано на відео).

"Піхота і техніка ворога були знищені спільною роботою: БпЛА 59 бригади, штурмового батальйону та дружніх підрозділів ЗСУ", – зазначають у відео.

Також військові повідомили про знищення однієї російської бойової машини піхоти БМП-2 та захоплення як трофей БМП-1КШ.

Раніше український аналітичний проєкт Deepstate написав, що росіяни здійснили штурм Новопавлівки 14 листопада.

"Користуючись туманом, кацапи навели понтонну переправу між Ялтою та Дачним та переправили близько 10 одиниць техніки. На жаль, їх було пізно виявлено, тому противник зумів в центральній та південній частині села розосередити десант, який розбігся по укриттях", – зазначали дослідники.

За їх даними, станом на вечір того дня було знищено мінімум один танк та БМП, доля решти техніки була невідома; захисники проводили заходи з виявлення та ураження росіян.

Deepstate вказувало, що російська техніка "умудрилася ще раз заїхати", тому кількість окупантів у селі була "точно не дві-три особи".

Новопавлівка розташована на відстані близько 4,5 кілометрів від адмінмежі між Дніпропетровською та Донецькою областями.

Мапа: Deepstate

Новопавлівка – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)