Украинские защитники локализовали ситуацию в Новопавловке Днепропетровской области, заявила 59 отдельная штурмовая бригада беспилотных систем. На видео в начале новости сняты тела оккупантов, 18+.

"Прорыв" в Новопавловке или "Новопавловский десант". Попытка была – ситуация локализована [...] 59 бригада подставила плечо. Усиление сработало вовремя", – говорится в сообщении.

По данным соединения, потери оккупантов составили 15 человек погибшими, еще двое захватчиков попали в украинский плен (этот момент заснят на видео).

"Пехота и техника врага были уничтожены совместной работой: БпЛА 59 бригады, штурмового батальона и дружественных подразделений ВСУ", – отмечают в видео.

Также военные сообщили об уничтожении одной российской боевой машины пехоты БМП-2 и захвате в качестве трофея БМП-1КШ.

Ранее украинский аналитический проект Deepstate написал, что россияне осуществили штурм Новопавловки 14 ноября.

"Пользуясь туманом, кацапы навели понтонную переправу между Ялтой и Дачным и переправили около 10 единиц техники. К сожалению, они были поздно обнаружены, поэтому противник сумел в центральной и южной части села рассредоточить десант, который разбежался по укрытиям", – отмечали исследователи.

По их данным, по состоянию на вечер того дня было уничтожено минимум один танк и БМП, судьба остальной техники была неизвестна; защитники проводили мероприятия по выявлению и поражению россиян.

Deepstate указывало, что российская техника "умудрилась еще раз заехать", поэтому количество оккупантов в селе было "точно не два-три человека".

Новопавловка расположена на расстоянии около 4,5 километров от административной границы между Днепропетровской и Донецкой областями.

Карта: Deepstate

Новопавловка – белая отметка, обведенная красным (Карта: Deepstate)