"Прорыв" РФ в Днепропетровской области. В ВСУ показали уничтожение и взятие в плен россиян
Украинские защитники локализовали ситуацию в Новопавловке Днепропетровской области, заявила 59 отдельная штурмовая бригада беспилотных систем. На видео в начале новости сняты тела оккупантов, 18+.
"Прорыв" в Новопавловке или "Новопавловский десант". Попытка была – ситуация локализована [...] 59 бригада подставила плечо. Усиление сработало вовремя", – говорится в сообщении.
По данным соединения, потери оккупантов составили 15 человек погибшими, еще двое захватчиков попали в украинский плен (этот момент заснят на видео).
"Пехота и техника врага были уничтожены совместной работой: БпЛА 59 бригады, штурмового батальона и дружественных подразделений ВСУ", – отмечают в видео.
Также военные сообщили об уничтожении одной российской боевой машины пехоты БМП-2 и захвате в качестве трофея БМП-1КШ.
Ранее украинский аналитический проект Deepstate написал, что россияне осуществили штурм Новопавловки 14 ноября.
"Пользуясь туманом, кацапы навели понтонную переправу между Ялтой и Дачным и переправили около 10 единиц техники. К сожалению, они были поздно обнаружены, поэтому противник сумел в центральной и южной части села рассредоточить десант, который разбежался по укрытиям", – отмечали исследователи.
По их данным, по состоянию на вечер того дня было уничтожено минимум один танк и БМП, судьба остальной техники была неизвестна; защитники проводили мероприятия по выявлению и поражению россиян.
Deepstate указывало, что российская техника "умудрилась еще раз заехать", поэтому количество оккупантов в селе было "точно не два-три человека".
Новопавловка расположена на расстоянии около 4,5 километров от административной границы между Днепропетровской и Донецкой областями.
- 15 ноября Силы обороны юга сообщили о выводе украинских подразделений из населенного пункта Нововасильевское в Запорожской области на фоне недавнего продвижения захватчиков на этом направлении.
- На следующий день Группировка объединенных сил сообщила, что оккупанты постепенно теряют контроль над Купянском на Харьковщине. В то же время, по данным военных, захватчики получили приказ имитировать контроль над городом, для чего им сбрасывают флаги РФ в пакетах поставок с беспилотников.
Комментарии (0)