ВСУ разрушили дорогу, соединяющую Селидово и Покровск – видео
Силы обороны перерезают логистические пути россиян на подступах к Покровску Донецкой области, в частности, была уничтожена автодорога. Об этом сообщил Седьмой корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
По информации военных, в результате авиаудара разрушена дорога, соединяющая Селидово и Покровск. Поэтому россияне потеряли возможность использовать эту трассу для просачивания в Покровск на легкой технике.
В Седьмом корпусе акцентировали, что на других участках украинские военные осуществляют дополнительные инженерные заграждения.
При этом командование оккупационных войск отправляет своих солдат для расчистки этих заграждений.
- 11 ноября появилось видео, как колонна армии РФ беспрепятственно заходит в Покровск, ведь из-за тумана сложно работать дронами по вражеским целям.
- После этого ДШВ подтвердили, что в городе находятся более 300 захватчиков, которые пытаются выйти на северные границы Покровска и окружить агломерацию.
- 12 ноября Сырский заверил, что о контроле россиян над городом или оперативном окружении группировки Сил обороны не идет речь.
