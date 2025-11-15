ВСУ разрушили дорогу, соединяющую Селидово и Покровск – видео

Силы обороны перерезают логистические пути россиян на подступах к Покровску Донецкой области, в частности, была уничтожена автодорога. Об этом сообщил Седьмой корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

По информации военных, в результате авиаудара разрушена дорога, соединяющая Селидово и Покровск. Поэтому россияне потеряли возможность использовать эту трассу для просачивания в Покровск на легкой технике.

В Седьмом корпусе акцентировали, что на других участках украинские военные осуществляют дополнительные инженерные заграждения.

При этом командование оккупационных войск отправляет своих солдат для расчистки этих заграждений.

Карта: DeepState