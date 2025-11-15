ЗСУ зруйнували дорогу, що сполучає Селидове та Покровськ – відео

Сили оборони перерізають логістичні шляхи росіян на підступах до Покровська Донецької області, зокрема, було знищено автодорогу. Про це повідомив Сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

За інформацією військових, у результаті авіаудару зруйнована дорога, що сполучає Селидове та Покровськ. Тому росіяни втратили можливість використовувати цю трасу для просочування у Покровськ на легкій техніці.

У Сьомому корпусі акцентували, що на інших ділянках українські військові здійснюють додаткові інженерні загородження.

При цьому командування окупаційних військ відправляє своїх солдатів для розчищення цих загороджень.

Мапа: DeepState