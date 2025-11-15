ЗСУ зруйнували дорогу, що сполучає Селидове та Покровськ – відео
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Сили оборони перерізають логістичні шляхи росіян на підступах до Покровська Донецької області, зокрема, було знищено автодорогу. Про це повідомив Сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
За інформацією військових, у результаті авіаудару зруйнована дорога, що сполучає Селидове та Покровськ. Тому росіяни втратили можливість використовувати цю трасу для просочування у Покровськ на легкій техніці.
У Сьомому корпусі акцентували, що на інших ділянках українські військові здійснюють додаткові інженерні загородження.
При цьому командування окупаційних військ відправляє своїх солдатів для розчищення цих загороджень.
- 11 листопада з'явилось відео, як колона армії РФ безперешкодно заходить до Покровська, адже через туман складно працювати дронами по ворожих цілях.
- Після цього ДШВ підтвердили, що в місті перебувають понад 300 загарбників, які намагаються вийти на північні межі Покровська та оточити агломерацію.
- 12 листопада Сирський запевнив, що про контроль росіян над містом або оперативне оточення угруповання Сил оборони не йдеться.
