ЗСУ зруйнували дорогу, що сполучає Селидове та Покровськ – відео

Сили оборони перерізають логістичні шляхи росіян на підступах до Покровська Донецької області, зокрема, було знищено автодорогу. Про це повідомив Сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

За інформацією військових, у результаті авіаудару зруйнована дорога, що сполучає Селидове та Покровськ. Тому росіяни втратили можливість використовувати цю трасу для просочування у Покровськ на легкій техніці.

У Сьомому корпусі акцентували, що на інших ділянках українські військові здійснюють додаткові інженерні загородження.

При цьому командування окупаційних військ відправляє своїх солдатів для розчищення цих загороджень.

  • 11 листопада з'явилось відео, як колона армії РФ безперешкодно заходить до Покровська, адже через туман складно працювати дронами по ворожих цілях.
  • Після цього ДШВ підтвердили, що в місті перебувають понад 300 загарбників, які намагаються вийти на північні межі Покровська та оточити агломерацію.
  • 12 листопада Сирський запевнив, що про контроль росіян над містом або оперативне оточення угруповання Сил оборони не йдеться.
