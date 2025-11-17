"На власний розсуд Трампа": Грем розкрив, що буде у новому законопроєкті про обмеження для Путіна

Новий документ надасть президенту США "більше гнучкості та повноважень", щоб змусити російського диктатора сісти за стіл переговорів, заявив сенатор

Ліндсі Грем (Фото: ABIR SULTAN / EPA)

Новий законопроєкт дозволить американському президенту Дональду Трампу на свій розсуд запроваджувати вторинні санкції та мита проти країн, які продовжують купляти російські ресурси. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Він написав, що "з благословенням президента Трампа" Конгрес просуватиме двопартійний законопроєкт щодо санкцій проти Росії, який надасть главі Штатів "більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні".

"Це законодавство дозволить президенту США запроваджувати вторинні санкції та мита – на власний розсуд – проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту та газ, підтримуючи військову машину Путіна", – пояснив Грем.

За його словами, цей законопроєкт покликаний надати Трампу "більше гнучкості та повноважень", щоб змусити російського диктатора сісти за стіл переговорів, здійснюючи тиск як на нього, так і на країни, що його підтримують, як-от Іран.

Політик також розповів, що цей законопроєкт має "сильну двопартійну підтримку" і в Палаті представників, і в Сенаті США.

Грем зазначив, що останні санкції Трампа проти двох найбільших нафтових компаній РФ "мали великий вплив", додавши, що законопроєкт "продовжить цей імпульс, щоб закінчити цю війну з честю, справедливо й раз і назавжди".