"На власний розсуд Трампа": Грем розкрив, що буде у новому законопроєкті про обмеження для Путіна
Новий законопроєкт дозволить американському президенту Дональду Трампу на свій розсуд запроваджувати вторинні санкції та мита проти країн, які продовжують купляти російські ресурси. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Він написав, що "з благословенням президента Трампа" Конгрес просуватиме двопартійний законопроєкт щодо санкцій проти Росії, який надасть главі Штатів "більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні".
"Це законодавство дозволить президенту США запроваджувати вторинні санкції та мита – на власний розсуд – проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту та газ, підтримуючи військову машину Путіна", – пояснив Грем.
За його словами, цей законопроєкт покликаний надати Трампу "більше гнучкості та повноважень", щоб змусити російського диктатора сісти за стіл переговорів, здійснюючи тиск як на нього, так і на країни, що його підтримують, як-от Іран.
Політик також розповів, що цей законопроєкт має "сильну двопартійну підтримку" і в Палаті представників, і в Сенаті США.
Грем зазначив, що останні санкції Трампа проти двох найбільших нафтових компаній РФ "мали великий вплив", додавши, що законопроєкт "продовжить цей імпульс, щоб закінчити цю війну з честю, справедливо й раз і назавжди".
- Раніше глава Штатів заявив про підготовку нового законопроєкту щодо запровадження суворих санкцій проти будь-якої країни, що веде бізнес з РФ.
- Раніше Грем та сенатор-демократ Блюменталь у своєму законопроєкті пропонували запровадити 500%-тарифи для покупців ресурсів РФ. У липні Трамп зауважував, що 100%-мита матимуть такий же ефект.
