Трамп заявив про підготовку законопроєкту щодо санкцій проти партнерів Росії

Президент США зазначив, що з санкціями може зіткнутись будь-яка країна, яка продовжує бізнес із РФ. До списку може бути доданий Іран

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Francis Chung)

Президент Дональд Трамп заявив про підготовку нового законопроєкту щодо запровадження суворих санкцій проти будь-якої країни, що веде бізнес з РФ. Про це він сказав під час спілкування з журналістами після від'їзду в Палм-Біч, Флорида.

Трамп зазначив, що над проєктом працюють республіканці. До списку країн, що підпадуть під санкції, можуть додати Іран.

"Як ви знаєте, я запропонував це, тому проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією, будуть застосовані дуже суворі санкції", – сказав він.