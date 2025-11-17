Трамп заявив про підготовку законопроєкту щодо санкцій проти партнерів Росії
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
Президент Дональд Трамп заявив про підготовку нового законопроєкту щодо запровадження суворих санкцій проти будь-якої країни, що веде бізнес з РФ. Про це він сказав під час спілкування з журналістами після від'їзду в Палм-Біч, Флорида.
Трамп зазначив, що над проєктом працюють республіканці. До списку країн, що підпадуть під санкції, можуть додати Іран.
"Як ви знаєте, я запропонував це, тому проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією, будуть застосовані дуже суворі санкції", – сказав він.
- 22 жовтня США ввели санкції роти великих російських нафтових компаній "Роснєфть" та "Лукойл".
- Після введення санкцій постачання сирої нафти з РФ знизились до двомісячного мінімуму. У Лукойлу виникли серйозні проблеми з веденням бізнесу за межами РФ.
- 13 листопада Рубіо заявив, що США практично вичерпали можливості для запровадження нових санкцій проти Росії.
