Трамп заявил о подготовке законопроекта о санкциях против партнеров России
Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Francis Chung)

Президент Дональд Трамп заявил о подготовке нового законопроекта о введении жестких санкций против любой страны, ведущей бизнес с РФ. Об этом он сказал во время общения с журналистами после отъезда в Палм-Бич, штат Флорида.

Трамп отметил, что над проектом работают республиканцы. Иран может быть добавлен в список стран, которые попадут под санкции.

"Как вы знаете, я предложил это, поэтому против любой страны, которая ведет бизнес с Россией, будут применены очень жесткие санкции", — отметил он.

  • 22 октября США ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".
  • После введения санкций поставки сырой нефти из РФ снизились до двухмесячного минимума. У Лукойла возникли серьезные проблемы с ведением бизнеса за пределами РФ.
  • 13 ноября Рубио заявил, что США практически исчерпали возможности для введения новых санкций против России.
санкциидональд трампИранконгрессреспубликанцы