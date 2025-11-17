Трамп заявил о подготовке законопроекта о санкциях против партнеров России

Президент США заявил, что санкциям может подвергнуться любая страна, которая продолжает вести бизнес с РФ. В список может быть включен Иран

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Francis Chung)

Президент Дональд Трамп заявил о подготовке нового законопроекта о введении жестких санкций против любой страны, ведущей бизнес с РФ. Об этом он сказал во время общения с журналистами после отъезда в Палм-Бич, штат Флорида.

Трамп отметил, что над проектом работают республиканцы. Иран может быть добавлен в список стран, которые попадут под санкции.

"Как вы знаете, я предложил это, поэтому против любой страны, которая ведет бизнес с Россией, будут применены очень жесткие санкции", — отметил он.