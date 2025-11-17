Трамп заявил о подготовке законопроекта о санкциях против партнеров России
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
Президент Дональд Трамп заявил о подготовке нового законопроекта о введении жестких санкций против любой страны, ведущей бизнес с РФ. Об этом он сказал во время общения с журналистами после отъезда в Палм-Бич, штат Флорида.
Трамп отметил, что над проектом работают республиканцы. Иран может быть добавлен в список стран, которые попадут под санкции.
"Как вы знаете, я предложил это, поэтому против любой страны, которая ведет бизнес с Россией, будут применены очень жесткие санкции", — отметил он.
- 22 октября США ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".
- После введения санкций поставки сырой нефти из РФ снизились до двухмесячного минимума. У Лукойла возникли серьезные проблемы с ведением бизнеса за пределами РФ.
- 13 ноября Рубио заявил, что США практически исчерпали возможности для введения новых санкций против России.
