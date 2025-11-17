"На усмотрение Трампа": Грэм раскрыл, что будет в новом документе о санкциях для Путина

Новый законопроект даст президенту США "больше гибкости и полномочий", чтобы заставить диктатора сесть за стол переговоров, заявил сенатор

Новый законопроект позволит американскому президенту Дональду Трампу по своему усмотрению вводить вторичные санкции и пошлины против стран, которые продолжают покупать российские ресурсы. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Он написал, что "с благословением президента Трампа" Конгресс будет продвигать двухпартийный законопроект о санкциях против России, который предоставит главе Штатов "больше инструментов для прекращения кровопролития в Украине".

"Это законодательство позволит президенту США вводить вторичные санкции и пошлины – по своему усмотрению – против стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ, поддерживая военную машину Путина", – пояснил Грэм.

По его словам, этот законопроект призван предоставить Трампу "больше гибкости и полномочий", чтобы заставить российского диктатора сесть за стол переговоров, осуществляя давление как на него, так и на страны, которые его поддерживают, например Иран.

Политик также рассказал, что этот законопроект имеет "сильную двухпартийную поддержку" и в Палате представителей, и в Сенате США.

Грэм отметил, что последние санкции Трампа против двух крупнейших нефтяных компаний РФ "имели большое влияние", добавив, что законопроект "продолжит этот импульс, чтобы закончить эту войну с честью, справедливо и раз и навсегда".