Эстония предоставит Украине 3,5 млн евро на системы Starlink

Украина получит средства на системы через IТ-коалицию, возглавляемую Эстонией и Люксембургом

Starlink (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Эстония пообещала выделить 3,5 млн евро через IТ-коалицию на поставку систем Starlink Украине и повышение ее IТ-возможностей во время войны. Об этом сообщил вещатель ERR.

По данным Министерства обороны Эстонии, 3,5 млн евро, выделенные на закупку систем Starlink, будут поступать из пакета помощи Украине на 2025 год.

Финансирование будет направлено через IТ-коалицию, возглавляемую Эстонией и Люксембургом. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, Украина подтвердила, что ей нужна помощь в виде Starlink для поддержания связи, что обеспечивает значительное тактическое преимущество на поле боя.

"Возможности Starlink особенно важны, учитывая стремление Украины значительно расширить свои подразделения беспилотников, которые нуждаются в высокопроизводительном интернет-соединении", — сказал Певкур.

Он добавил, что Украина ежедневно борется за свободу всей Европы, включая Эстонию, и что, кроме оружия, технологическая поддержка имеет решающее значение.

25 августа сообщалось, что вето президента Польши Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам не приведет к отключению интернета Starlink в Украине, который финансирует польская сторона.

29 сентября польский президент подписал закон, который продлевает финансирование абонплаты для терминалов Starlink в Украине.