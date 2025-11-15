Естонія надасть Україні 3,5 млн євро на системи Starlink

Україна отримає кошти на системи через ІТ-коаліцію, очолювану Естонією та Люксембургом

Starlink (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Естонія пообіцяла виділити 3,5 млн євро через ІТ-коаліцію на постачання систем Starlink Україні та підвищення її ІТ-можливостей під час війни. Про це повідомив мовник ERR.

За даними Міністерства оборони Естонії, 3,5 млн євро, виділені на закупівлю систем Starlink, будуть надходити з пакета допомоги Україні на 2025 рік.

Фінансування буде спрямовано через ІТ-коаліцію, очолювану Естонією та Люксембургом. За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, Україна підтвердила, що їй потрібна допомога у вигляді Starlink для підтримки зв’язку, що забезпечує значну тактичну перевагу на полі бою.

"Можливості Starlink особливо важливі, враховуючи прагнення України значно розширити свої підрозділи безпілотників, які потребують високопродуктивного інтернет-з’єднання", – сказав Певкур.

Він додав, що Україна щодня бореться за свободу всієї Європи, включаючи Естонію, і що, окрім зброї, технологічна підтримка має вирішальне значення.

25 серпня повідомлялося, що вето президента Польщі Навроцького на закон про допомогу українським біженцям не призведе до відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує польська сторона.

29 вересня польський президент підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні.