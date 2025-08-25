У Навроцького заперечили, що Польща припинить платити за Starlink для України

Офіс польського президента звинуватив міністра цифровізації країни, що стверджував про відключення зв'язку, у дезінформації

Ілюстративне фото: Мінцифри

Вето президента Польщі Кароля Навроцького на закон про допомогу українським біженцям не призведе до відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує польська сторона. Про це заявив керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький у мережі Х.

Богуцький спростував заяву міністра цифровізації країни Кшиштофа Гавковського про ризик відключення терміналів Starlink, адже Польща нібито не зможе сплачувати за послуги через вето Навроцького.

"Вето не відключає Україну від інтернету Starlink, оскільки витрати на це підключення фінансуються на основі положень чинного законодавства, а проєкт, поданий до Сейму президентом Республіки Польща, підтримує цей стан речей", – написав Богуцький.

Він зазначив, що парламент "ефективно" опрацює президентську ініціативу у вересні, тобто до вичерпання граничного терміну. Відповідно до чинного законодавства Польщі, підтримка забезпечення зв'язку Starlink надається до 30 вересня 2025 року.

У Навроцького також спростували заяву Гавковського про "кінець підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці".

Богуцький звинуватив міністра цифровізації країни, який назвав вето Навроцького "подарунком для Путіна", у маніпуляціях та дезінформації.

"Перефразуючи ваш пост, можна сказати: я не можу уявити собі кращого подарунка для Путіна, ніж займатися російською дезінформацією, щоб сіяти розбрат між поляками та українцями", – обурився керівник Офісу президента Польщі.